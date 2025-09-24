Ilie Bolojan, întrebat dacă demisionează în cazul în care CCR respinge vreuna dintre legile din pachetul 2. „Am văzut în permanență discuții legate de demisie”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul a elaborat proiectele de lege din pachetul 2 „căutând să respecte toate rigorile constituționale”.

Întrebat dacă își va da demisia în cazul în care este declarată neconstituțională vreuna dintre legile din pachet, inclusiv reforma magistraților, premierul a spus că nu se gândește la o demisie în acest moment.

„În mod evident, și aceasta este așteptarea mea, pentru că Guvernul a întocmit aceste proiecte căutând să respecte toate rigorile constituționale, așteptăm decizia Curții Constituționale la noul termen pentru proiectele amânate, având însă încredere că datorită acestei respectări proiectele respectă prevederile constituționale, dar Curtea, sigur, se va pronunța așa cum consideră de cuviință”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a spus că intenționează să rămână în funcția de prim-ministru „atât cât voi putea face ceva relevant”.

„Am văzut în permanență discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum. Mă gândesc la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, cum să ieșim cu țara noastră la liman, cum să ne dezvoltăm, iar stabilitatea politică joacă un rol important în acest lucru. Eu am spus și continui să spun că voi rămâne în această funcție atât cât voi putea face ceva relevant. Dacă voi lua vreodată decizia să demisionez, vă voi anunța eu, nu e nevoie ca la fiecare întâlnire să îmi adresați aceeași întrebare sau să speculați”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

Miercuri, Curtea Constituțională a respins contestațiile AUR, POT și S.O.S. împotriva legii privind reorganizarea ANCOM, ANRE și ASF și a amânat pentru 8 octombrie decizia privind celelalte patru legi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii, inclusiv cea care modifică sistemul de pensii ale magistraților.