Ilie Bolojan, la 36 de ani de la Revoluție: „Să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase”

După 36 de ani de libertate, România are încă multe de corectat, însă este important „să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase”, spune premierul Ilie Bolojan în mesajul transmis duminică cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului.

„Astăzi îi comemorăm pe cei care au fost victime ale comunismului şi pe cei care au avut curajul să se ridice împotriva unei dictaturi care a distrus vieţi şi a încălcat sistematic drepturile oamenilor. În 21 decembrie 1989, revolta începută la Timişoara a ajuns la Bucureşti şi a dus, în cele din urmă, la căderea regimului comunist. Datorită sacrificiului lor, România este astăzi o ţară liberă, în care cetăţenii pot vota, se pot exprima liber şi îşi pot decide viitorul. Mulţi dintre noi am trăit acele vremuri şi ştim exact ce a însemnat lipsa libertăţii, frica şi abuzul de putere”, a transmis Ilie Bolojan în mesajul său.

Premierul mai spune că, după Revoluţia din 1989, România a revenit pe drumul democraţiei.

„Nu totul a fost făcut corect şi nu toate problemele au fost rezolvate, dar direcţia este spre o ţară democratică. După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat. Este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului”, precizează Bolojan.

Bolojan spune că provocările de azi sunt reale: „un context de securitate complicat şi probleme interne serioase, inclusiv dezechilibre bugetare şi slăbiciuni structurale”.

„Soluţiile ţin de responsabilitate, onestitate şi decizii ferme. Dacă vom reuşi să întărim încrederea oamenilor în stat, să punem ordine în finanţele publice şi să susţinem dezvoltarea economică în mod echilibrat, atunci vom putea spune că sacrificiul celor care au murit pentru libertate nu a fost zadarnic”, conchide premierul.