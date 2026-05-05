Ilie Bolojan, la votul Parlamentului: Moţiunea „Stingem lumina”, ca să o simplific, e una de genul: „Nu ne vindem companiile, le mulgem noi”

Premierul Ilie Bolojan a spus, marți, în plenul Parlamentului, că prin măsurile de reducere a cheltuielilor statului a generat supărarea baronilor locali care nu au mai putut folosi pușculița statului pentru a-și acoperi „incompetența”. El a numit moțiunea de cenzură PSD-AUR „Stinge lumina” și a spus că aceasta se poate rezuma, în opinia sa, prin formula „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”.

Întrebarea pentru PSD

„Am ascultat această moțiune, care face referire la societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care a contrasemnat-o și a citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în Guvern? Mie mi-ar fi rușine să votez așa ceva”, a spus Ilie Bolojan.

El a susținut că în urmă cu 10 luni a acceptat funcția de premier și pentru „a face ce trebuie”.

„România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din UE, 9,3% din PIB, nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde. Am ajuns în situaţia asta pentru că guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins”, a continuat el.

„Au calculat că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării”

Premierul a acuzat și că mulți dintre semnatarii moțiunii de cenzură cunoșteau situația în care se află moțiunea, motiv pentru care PSD nu a vrut postul de premier.

„Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua. Eu mi-am asumat funcția de premier, fiind conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă și nu voi fi apreciat de cetățeni”, a continuat liderul PNL.

Bolojan a mai spus că această moțiune „este mincinoasă, cinică și artificială”.

„De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale şi pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi şi n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ţine cont de contextul în care ne găsim. Orice ţară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-şi consolideze guvernările. Orice schimbare de guvern ar trebui să vină cu o strategie, cine vine după”, a mai spus Bolojan.

Bolojan acuză că PSD a fost în opoziție chiar și în Guvern

Despre companiile de stat, punct important în moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, el a transmis că a descoperit „probleme serioase”, inclusiv la termoficare, care însemnau „pierderi enorme”, care dacă nu erau corectate, atunci România nu își putea echilibra bugetele.

„Moţiunea «Stingem lumina», ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”, a mai spus premierul.

Prim-ministrul a acuzat și că PSD a fost în opoziție în interiorul guvernului: „E foarte neplăcut să participi dimineața la o ședință de guvern, să plece apoi pe surse ce nu s-a discutat. Sperând că în fața măsurilor care n-au fost ușoare, unii vor rămâne cu decontul și alții vor scăpa cu nota de plată. Electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care am făcut parte și noi, au venit cu promisiuni care n-au fost respectate”.