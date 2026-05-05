LIVE Ziua judecății pentru Guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD-AUR din această dimineață

Plenul Camerei Deputaților și Senatului în care va fi decisă soarta Cabinetului condus de Ilie Bolojan se reunește de la ora 11.00. În timp ce social-democrații sunt convinși că moțiunea de cenzură va trece, chiar cu un scor mare, liberalii spun că „încă” se joacă.

De când a fost anunțată moțiunea PSD-AUR, intitulată „Stop planului Bolojan” și semnată de 254 de parlamentari, toate partidele fac calcule. Împreună, PSD și AUR au 219 voturi. Pentru a demite Guvernul este nevoie de votul a 233 din totalul de 464 de parlamentari.

Câți parlamentari are fiecare partid

PSD – 129 de deputați și senatori

AUR – 90 de deputați și senatori

PNL – 75 de deputați și senatori

USR – 59 de deputați și senatori

UDMR – 31 de deputați și senatori

Neafiliați – 20 de deputați și senatori

POT – 16 deputati

S.O.S România – 15 de deputati

Minoritățile Naționale – 17 de deputați

PACE – Întâi România – 12 de senatori

Liderii PSD sunt convinși că moțiunea va trece fără probleme. „Va trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”, spune numărul 2 din PSD, Claudiu Manda.

De partea cealaltă, unii lideri PNL spun că mai trebuie „să întoarcă” doar câțiva parlamentari ca să pice moțiunea. „În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă”, spune Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL.

Totuși, alți liberali rămân rezervați. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat luni că „există senatori si deputați care susțin că nu votează, alții care susțin că votează. Nu poți să-i crezi. Vom vedea la vot”.

În USR, opinia generală este că, cel mai probabil, moțiunea de cenzură va trece, iar Guvernul Bolojan va pica. Dominic Fritz a declarat, însă, luni, la finalul unei ședințe cu parlamentarii partidului, că este posibil ca la votul de marți „să vedem o surpriză”.

Voturile minorităților pot schimba jocul

Deși săptămâna trecută grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților intenționa să nu voteze moțiunea, săptămâna aceasta nu a fost luată nicio decizie formală. Astfel, deputații care reprezintă minoritățile vor vota cum vor considera. Dacă toți cei 17 ar vota pentru moțiune, ar asigura din start numărul necesar de voturi pentru demiterea Guvernului, chiar dacă niciun alt parlamentar, în afară de cei de la PSD și AUR, nu ar vota.

Totuși, potrivit informațiilor HotNews, social-democrații se bazează pe mai puțin de jumătate dintre voturile minorităților.

Rămân însă câțiva parlamentari care nu au decis cum vor vota. Este vorba despre o altă facțiune a parlamentarilor POT – șapte, mai exact, conduși de deputatul Răzvan Chiriță. Ei au anunțat că vor decide marți dimineață dacă vor vota sau nu pentru demiterea Guvernului Bolojan, după ce se vor consulta din nou cu reprezentanții din teritoriu.

Cei 15 deputați ai S.O.S România, conduși de Diana Șoșoacă, au anunțat că decid tot marți dimineață dacă votează sau nu moțiunea.

Luni, mai mulți parlamentari din partidul S.O.S. România au intrat live pe Facebook pe contul Dianei Iovanovici Șoșoacă, făcând un sondaj prin care au întrebat urmăritorii cum să voteze la moțiunea PSD-AUR. În prima oră a live-ului, 85% dintre urmăritori au transmis că parlamentarii S.O.S ar trebui să voteze moțiunea.

„Cred că este momentul în care poporul să-și aleagă singur soarta și să își asume, să fie și el responsabil. Drept pentru care avem sondaje deschise atât în interiorul partidului. Se va vota până la 00.00”, a declarat Șoșoacă pentru Gândul.

6 parlamentari ex-POT au anunțat că nu votează moțiunea

Șase parlamentari care fac parte din partidul UNIT, dar care au fost aleși pe listele POT și acum sunt neafiliați au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, chiar dacă cinci dintre ei au semnat moțiunea.

Celor cinci semnatari li se adaugă senatorul Liviu Fodoca. El a fost ales tot pe listele POT, dar după ce a plecat din grupul parlamentar s-a alăturat grupului PACE – Întâi România. Fodoca a anunțat că nu va vota moțiunea pentru că „nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD”.

De asemenea, un parlamentar care a candidat din partea S.O.S. România, dar s-a alăturat grupului parlamentar al PSD, Alexandrin Moiseev, a anunțat că nu va vota moțiunea: „Nu am cum să votez moțiunea de cenzură împotriva celui mai competent premier pe care România l-a avut de la Revoluție până în prezent”. Luni, el a părăsit grupul PSD și a trecut la PNL, dar a fost înlocuit de deputata neafiliată Rodica Plopeanu, care l-a criticat de mai multe ori pe premier.

Moiseev este al treilea parlamentar PSD care pleacă din partid după ce partidul condus de Sorin Grindeanu i-a retras sprijinul premierului Bolojan și apoi a depus moțiunea de cenzură alături de AUR. Primul plecat din PSD a fost deputatul Emanoil Neagu, care s-a alăturat PNL, urmat de senatoarea Victoria Stoiciu, care a rămas neafiliată.

Niciunul din cei trei parlamentari plecați din PSD în aceste zile nu a semnat moțiunea de cenzură.

„Grupul PACE – Întâi România acţionează decisiv. La Senat, cei 9 semnatari ai moţiunii, din 12 membri, vor vota „pentru” fără echivoc”, a declarat senatorul Ninel Peia pentru news.ro.

Așadar, dacă celor 219 voturi ale PSD și AUR s-ar adăuga „cu siguranță” 9 voturi de la grupul PACE și doar 5 voturi de la grupul Minorităților Naționale, moțiunea de cenzură ar trece cu numărul minim necesar de voturi, iar Guvernul Bolojan ar pica.

De partea cealaltă, PNL, UDMR și USR au împreună 165 de parlamentari, la care se adaugă cei 6 foști parlamentari POT care au semnat moțiunea, dar au anunțat nu o vor vota.

Procedura de vot

Parlamentarii primesc două bile: un albă și una neagră, care trebuie puse în cele două urne (tot una albă și una neagră). Ei își exprimă opțiunea introducând bilele în urnă, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților:

Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot „pentru”, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot „contra”.

Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă „abţinere”.

După ce este strigată lista celor 465 de parlamentari, se numără voturile și este anunțat rezultatul moțiunii de cenzură.

Strategii pentru vot – plecări din sală, vot la vedere și „prezent, nu votez”

Luni, au avut loc mai multe ședințe ale grupurilor parlamentare, iar fiecare partid a decis care va fi strategia pentru votul de azi. UDMR a decis că parlamentarii săi vor fi prezenți în sală, dar că nu vor vota. USR a luat aceeași decizie.

La rândul lor, liberalii au stabilit, în urma ședințelor la care a participat și premierul Bolojan, că parlamentarii PNL vor participa la ședință, la dezbaterea moțiunii, dar că vor părăsi sala la momentul votului, „în semn de protest față de această monstruoasă coaliție (PSD-AUR -n.r.)”. Doar liderii grupurilor de la Senat și Camera Deputaților, alături de 5 vice-lideri, vor rămâne în sala de plen pentru a se asigura că nu există fraude la vot.

La PSD, ședința de luni a conducerii cu parlamentarii partidului a fost mai degrabă una de mobilizare. Au fost prezenți și lideri din teritoriu, precum Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava. Decizia social-democraților a fost să voteze „la vedere”. Asta înseamnă că parlamentarii vor arăta ce bilă, albă sau neagră, vor introduce în fiecare dintre urne.

Ce urmează dacă Guvernul Bolojan cade

În scenariul în care moțiunea de cenzură va aduna un număr suficient de voturi, Guvernul Bolojan va pica, dar va rămâne interimar până când președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier care să formeze Guvernul. Din acel moment, încep negocierile pentru o nouă majoritate. Potrivit surselor HotNews, atât președintele Nicușor Dan, cât și Sorin Grindeanu vor să păstreze coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile Naționale.

Luni, Claudiu Manda, secretarul general al PSD și, practic, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, a susținut că social-democrații exclud o guvernare alături de AUR.

PNL și USR au adoptat deja câte două rezoluții interne prin care transmit clar că dacă PSD va dărâma Guvernul, nu va mai exista cale de reconciliere și nu vor mai face parte din coaliții alături departidul condus de Grindeanu.

Cel puțin la nivel de conducere, atât liberalii, cât și USR transmit că nu exclud intrarea în opoziție.

Ilie Bolojan a transmis în ședința de luni a grupului deputaților liberali că „opoziția a făcut mereu bine PNL”, a declarat Gabriel Andronache, în timp de Dominic Fritz a explicat că USR nu se ferește de un guvern minoritar și că nu îi e teamă nici de anticipate, nici de opoziție.

După votul moțiunii vor avea loc ședințe la fiecare dintre partide. Cea de la PNL e programată marți, pentru ora 17:00, iar ordinea de zi va fi stabilită după votul din plen, în timp ce PSD și USR nu au pus la punct toate detaliile.

Ședințele vin în pregătirea următoarei etape – consultările de la Cotroceni. Odată cu căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan va chema partidele la consultări, pentru a găsi o majoritate și pentru a afla ce își dorește fiecare formațiune. Apoi, președintele va desemna un nou premier.

De când a fost instalat Guvernul Bolojan, în iunie 2025, Nicușor Dan a vorbit constant cu liderii coaliției, în discuții formale, anunțate public, dar și în discuții informale.

„O să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat luni preşedintele Nicuşor Dan.

Răspunzând unei întrebări, el a spus că toate variantele de guvernare pe care le are „în cap”, fie că sunt majoritare, fie minoritare, „se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale”.

Șase guverne răsturnate prin moțiune de cenzură

Șase guverne au fost demise prin moțiune de cenzură în România post-decembristă.

Primul a fost Guvernul Boc, care a fost demis în 13 octombrie 2009 printr-o moțiune depusă de PNL și UDMR, cu susținerea PSD. Atunci, 254 de parlamentari au votat pentru moțiune, iar 176 împotrivă.

În 2012, a urmat Guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, care după doar 78 de zile a fost demis cu 235 de voturi pentru și doar 9 împotrivă.

Al treilea premier demis prin moțiune de cenzură a fost chiar Sorin Grindeanu, împotriva căruia a votat propriul partid, în 2017. Parlamentarii PSD și ALDE au inițiat moțiunea care fost votată de 241 de parlamentari. Doar 10 au votat împotriva moțiunii.

A urmat Viorica Dăncilă, demisă în 2019 cu voturile a 238 de senatori și deputați de la PNL, USR, PMP, Pro România, ALDE, UDMR și Minoritățile naționale.

În 2020 a picat Guvernul Orban, cu 261 de voturi pentru moțiunea inițiată de PSD și UDMR.

Un an mai târziu, Florin Cîțu devenea premierul demis cu cele mai multe voturi – 281 de voturi pentru moțiune și 0 împotriva ei.