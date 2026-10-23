Ilie Bolojan, mărturisiri despre relația cu președintele Dan: „I-am mai spus unele lucruri”

Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru Digi24, că în relația sa cu președintele Nicușor Dan i-a spus „unele lucruri”, însă liberalul spune că nu vrea să transfere în spațiul public discuții private.

Întrebat ce are să-i reproșeze președintelui Nicușor Dan, Ilie Bolojan a răspuns: „Dacă o să am ceva să-i spun, o să-i spun în privat. Și i-am mai spus unele lucruri.”

Invitat să spună care a fost momentul de ruptură în relația cu șeful statului în timpul crizei guvernamentale din acest an, președintele PNL susține că nu a perceput un moment clar de ruptură, având „o colaborare instituțională”.

„Președintele a acționat cum a socotit de cuviință. În atribuțiile pe care le ai, poți avea anumite abordări”, a comentat Bolojan

„Sunt discuții de natură privată și nu mi se pare normal să le exporți în spațiul public”, a adăugat fostul șef al Guvernului.

Cu puțină vreme înainte, Bolojan a ținut un discurs la Summitul Rethink România 2026 – „O viziune pentru România”, în cadrul căruia a vorbit despre „boli în Constituția noastră” care au făcut ca România să sufere de „sindromul mașinii cu două volane”.

„Într-un an de zile, la un minister, la o companie, nu mai vorbesc de o ţară, n-ai cum să livrezi rezultate trainice, dacă ai un timp foarte scurt la dispoziţie. În primul rând, pentru că maşinăria publică, ea nu funcţionează automat, ea simte dacă există forţă şi atunci se pliază. Dacă este, ştiţi, apogeu de carieră – vedeţi ce se întâmplă în Franţa, în alte părţi – maşinăria nu mai livrează, nu mai face nimic. La nivel de ţară îţi trebuie parteneriate, pentru că influenţa este destul de mare dintr-o parte, în alta, sunt nişte boli în Constituţia noastră, care creează sindromul maşinii cu două volane, în care nu se ştie cine pune mai tare mâna pe volan. E nevoie de echipe puternice, îţi trebuie oameni competenţi, fără asta, n-ai făcut nimic. „, a afirmat Ilie Bolojan, citat de News.ro.