Ilie Bolojan, mesaj de felicitare pentru Rumen Radev, câștigătorul alegerilor din Bulgaria. Bucureștiul speră la consolidarea securității flancului estic al NATO

Premierul Ilie Bolojan îl felicită, luni, pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria, el arătând că, în calitate de vecini, aşteaptă cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic, informează News.ro.

„Îl felicit pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria. În calitate de vecini, aştept cu interes consolidarea în continuare a parteneriatului strategic dintre România şi Bulgaria, precum şi promovarea priorităţilor noastre comune în cadrul UE şi NATO”, este mesajul postat de premierul României, pe platforma X.

„De asemenea, trebuie să ne continuăm eforturile pentru îmbunătăţirea conectivităţii regionale şi consolidarea securităţii flancului estic şi a regiunii Mării Negre”, mai spune şeful Executivului.

Victorie detașată a lui Rumen Radev

Victoria clară a fostului președinte Rumen Radev și a coaliției sale Bulgaria Progresistă în scrutinul de duminică anunță o restructurare profundă a peisajului politic în țara vecină, după șapte runde de alegeri care au generat doar guverne instabile.

Cu peste 44% din voturi potrivit numărătorii parțiale, după procesarea a 91% din procesele verbale, Bulgaria Progresistă va avea în jur de 131-132 de mandate în parlamentul cu 240 de locuri și va deține singură majoritatea, pentru prima dată în ultimii aproape 30 de ani, scrie publicația Capital.bg.

Sondajele de dinainte de alegeri îl creditau pe Radev cu puțin peste 30%.

Analiștii încearcă încă să anticipeze care va fi politica externă a viitorului guvern, dar Radev este cunoscut ca un critic ocazional al UE și al Ucrainei, dornic să reia bunele relații cu Moscova.