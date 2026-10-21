Ilie Bolojan, mesaj la sfârșitul mandatului: „Am dovedit că se poate guverna şi altfel”

Fostul premier Ilie Bolojan a transmis, miercuri dimineață, un mesaj românilor, la o zi după ce a fost învestit noul guvern.

„A fost o onoare să fiu prim-ministrul României. Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă”, a scris, miercuri, într-un mesaj pe Facebook, liderul PNL.

El a subliniat că a încercat să facă „tot ce a fost omeneşte posibil” pentru România din calitatea sa de șef de guvern.

„Mulţumesc colegilor, colaboratorilor şi partenerilor. Mulţumesc tuturor românilor pentru înţelegerea de care au dat dovadă în faţa greutăţilor prin care a trebuit să trecem. Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu”, a mai transmis preşedintele liberalilor.

Mesajul lui Bolojan a primit aproape 18.000 de aprecieri și 2.000 de comentarii în 30 de minute de când a fost publicat.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură în 5 mai, dar a asigurat interimatul până în 20 octombrie, după ce primele trei încercări de a instala un guvern au eşuat.

După 169 de zile de guvern cu puteri limitate, cabinetul lui Luca Niculescu, cu 12 reprezentanţi ai PSD şi 6 miniștri independenţi politic, a fost învestit marţi.

PNL a decis să mearegă în opoziție odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu.