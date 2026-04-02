Ilie Bolojan, mesaj tranșant despre demisie. Săgeată către PSD: „Să-şi asume consecinţele”. Ce spune despre o candidatură la prezidențiale

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Europa FM, că nu se pune problema unei demisii din funcția de prim-ministru, adăugând că cei care provoacă crize politice trebuie să-și asume și consecințele. Totodată, Bolojan a spus că PNL își stabilește singur conducerea partidului și premierul.

Întrebat dacă se gândește la demisia din funcția de la Palatul Victoria, în condițiile în care PSD condiționează rămânerea în coaliție de desemnarea unui alt premier, Ilie Bolojan a răspuns:

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă.”

„Când deciziile se iau în alte sedii, partidul devine irelevant”

Premierul a spus că toate deciziile luate de cabinetul său au avut acceptul prealabil al coaliției și că liberalii hotărăsc singuri chestiunile care îi privesc în mod direct.

„PNL are multe minusuri, cum au toate partidele, dar cred că există un instinct de conservare și dacă dorește ca partidul să rămână relevant în anii următori, atunci știe că nu un alt partid îi stabilește premierul au conducerea partidului. Altfel devine o anexă (…) Când deciziile se iau din alte sedii, partidul devine irelevant”, a comentat liderul liberalilor.

Ce spune despre o candidatură la prezidențiale

El a arătat că înlocuirea unui cabinet cu altul nu va rezolva automat problemele României, în schimb va crea o perioadă de instabilitate în care nu se vor lua decizii de care țara are nevoie. Din acest motiv, nu este dezirabilă nici varianta unui guvern minoritar.

„Nu cred că România are nevoie de un guvern minoritar, dar România a funcționat și cu guverne minoritare, dar cred că nu ar fi bine. Este posibil, cum am mai avut și în anii trecuți, dar nu cred că România are nevoie de o astfel de situație”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030, Bolojan a negat.

„Cât timp avem un președinte pe care l-am susținut în turul II și dorește să candideze, nu se pune problema din partea mea la o candidatură”, a mai spus liderul PNL.

Înlocuirea lui Bolojan, obiectivul PSD

PSD a demarat o consultare internă prin care reprezentanții partidului din teritoriu sunt întrebați cum își doresc ca social-democrații să se poziționeze în raport cu actuala coaliție de guvernământ. Consultarea ar urma să se încheie printr-un vot intern, pe 20 aprilie.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că principalul obiectiv al consultării este să forțeze o înlocuire a primului-ministru.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, dacă e nevoie de schimbarea protocolului ca să continue coaliţia, se va merge mai departe iar dacă nu, PSD-ul poate să meargă în opoziţie.

De asemenea, el a lăsat de înțeles că ar putea fi acceptată și o rocadă anticipată a premierilor, prin care PSD să prea mai devreme funcția de prim-ministru.

„Protocolul îl avem în forma pe care o cunoaşteţi, care spune impersonal că PNL-ul până la anul are prim-ministru, tot impersonal spune că PSD-ul de la anul va da primul ministru. Dacă e nevoie de schimbarea protocolului, ca să continue coaliţia, o să vedem dacă ajungem în acea situaţie. Vă spun sigur că PSD-ul nu fuge de răspundere”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.