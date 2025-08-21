Ilie Bolojan: „Pilonul II mi-a picat în brațe”. Cum vor avea românii mai mulți bani în conturile pensiilor administrate privat

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Antena 1, că legea care reglementează utilizarea banilor din pilonul II de pensii trebuia adoptată de 17 ani. Bolojan a precizat că Guvernul va veni cu un proiect de lege prin care vor fi scăzute comisioanele de administrare ale fondurilor din pilonul II astfel încât cei care contribuie să rămână cu mai mulți bani.

Ilie Bolojan a spus că proiectul de lege prin care banii din pilonul II nu vor mai putea fi încasați toți o dată nu este conceput în folosul Guvernului, ci al cetățenilor pentru că au garanția unei funcționări predictibile a acestui sistem de pensii.

„Retragerile masive ar duce la complicații”

„Prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni vom scădea comisioanele de administrare ale firmelor care administrează aceste fonduri astfel încât mai mulți bani să rămână în conturile celor care contribuie”, a spus primul-ministru.

De asemenea, el a spus că noua lege va garanta banii celor care contribuie punându-i la adăpost de situații de criză.

„Trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private pentru ceilalţi cetăţeni care ar rămâne în sistem”, a apreciat șeful Guvernului.

„Pilonul II mi-a căzut în brațe pentru că legea trebuie promovată de vreo 17 ani”, a mai spus Bolojan adăugând că, la începutul lunii viitoare, va fi evaluată accederea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ceea ce ar crea condițiile ca țara noastră să aibă acces la împrumuturi la dobânzi mai mici.

El a spus că Parlamentul are posibilitatea să modifice proiectul de lege trimis de la Guvern astfel încât să poată fi incluse situații în care contributorii la pilonul II să retragă banii imediat după ieșirea la pensie, însă a apreciat că toate excepțiile de la regula stabilită trebuie să fie justificate.

Forma finală a proiectului

Românii care au pensii obligatorii administrate privat (pilonul II) sau pensii private facultative (Pilonul III) vor putea să-și retragă la pensionare maxim 30% din banii acumulați, restul urmând a fi plătiți lunar pe 8 ani sau eșalonați ca pensie viageră pe toată durata vieții, potrivit proiectului de lege aprobat joi de Guvern. Dan Armeanu, vicepreședintele ASF, a explicat toate scenariile de după pensionare.

La finalul ședinței de Guvern, Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), responsabil de sectorul pensiilor private, a anunțat principalele schimbări la proiectul de lege privind plata pensiilor private, act care este o condiție obligatorie pentru aderarea României la OCDE.

Proiectul de lege se va aplica pentru toți pilonii de pensii private: Pilonul II (pensii obligatorii administrate privat), Pilonul III (pensii private facultative) și Pilonul IV (pensii private ocupaționale).

„În ședința de guvern au avut loc două modificări la proiectul de lege. Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plata s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la 8 ani”, a declarat acesta.

Pierdere de 12-13% din bani, dacă retragi 30% din banii acumulați

„Dacă cineva vrea 30% retragere se vor plăti impozitele și taxele aferente. Se va plăti CASS de 10% la valoarea întregului activ peste 3.000 de lei după care se plătește impozitul pe câștigul de capital, din care se deduce valoarea de 3.000 și se scoate din baza de impozitare și valoarea CASS. În general o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt taxele pe care le plătește”, a declarat Dan Armeanu.

Soluția propusă de acesta pentru ca pensionarii să poată evita această pierdere este eșalonarea tuturor banilor acumulați în pensia privată pe 8 ani (prin plăți programate) sau pe toată durata vieții (pensii viagere).

„În cazul în care valoarea pensiei este sub 3.000 de lei, eșalonată pe o perioadă mai mare de timp, atunci nu mai plătește impozite și taxe. Deci un avantaj clar al eșalonării este un câștig pe care îl realizează din impozitare, plus un câștig pe care îl va realiza din fructificarea sumelor respective pe perioada de eșalonare”, a precizat vicepreședintele ASF.