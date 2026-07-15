Ilie Bolojan, replică pentru Sorin Grindeanu, pe tema legilor PNRR. „Trebuie să evităm acest pericol!”

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat de ce consideră că adoptarea legilor necesare pentru accesarea banilor rămași în PNRR „e vitală pentru România”, după ce Sorin Grindeanu declarase, în contextul negocierilor pentru soluționarea crizei politice, că „PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”.

Primul motiv invocat de liderul PNL este finalizarea investițiilor.

„Cei peste 4,5 miliarde de euro nerambursabili, pe care îi mai avem la dispoziție dacă adoptăm legile, sunt banii pentru autostrăzi și căi ferate, pentru noile spitale și modernizarea școlilor, pentru investiții în energie sau blocuri de locuințe anvelopate. Aceste investiții vor dezvolta economic zonele conectate, vor asigura standarde europene în sănătate sau educație și vor face mai bună viața românilor din multe comunități”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Un „pericol” care trebuie evitat

Ilie Bolojan susține că „agențiile de rating și investitorii își pot pierde încrederea în țara noastră” dacă România nu absoarbe fondurile rămase în PNRR, care „acționează ca un motor de creștere economică”.

„Efectul ar fi creșterea costurilor de împrumut, nu doar pentru stat, ci și pentru firme și cetățeni, iar fondurile de investiții ar ocoli România. Trebuie să evităm acest pericol!”, a adăugat liderul PNL.

El a precizat că în acest an „fondurile europene au o componentă importantă în construcția bugetului”, iar „ceea ce mai avem de încasat reprezintă 1% din PIB și asigură finanțarea unei bune părți din investiții”.

„Indiferent ce guverne vom avea în anii următori, nu vom putea evita împrumuturile, pentru că necesarul de finanțare e mare. Și ne putem finanța la costuri rezonabile doar dacă ne îmbunătățim sau, măcar, ne menținem ratingul de țară”, a continuat Ilie Bolojan.

„Ingredientele de bază pentru o țară de încredere”

Ilie Bolojan consideră că „respectarea angajamentelor, disciplina bugetară și predictibilitatea sunt ingredientele de bază pentru o țară de încredere, atât pentru partenerii noștri, cât mai ales pentru români”.

El a adăugat că țintele și jaloanele „dificile sau care pot fi speculate politic au fost amânate”, întrucât „cei care ar fi trebuit să le promoveze au ezitat să-și asume răspunderea”.

„Proiectele de lege care vor ajunge în dezbaterea parlamentară nu sunt propunerile unui guvern sau ale unui ministru. Sunt rezultatul negocierilor cu reprezentanții Comisiei Europene, pe baza a ceea ce ne-am angajat să îndeplinim. Iar pentru a considera jalonul îndeplinit, forma adoptată de Parlament trebuie să fie declarată conformă de Comisia Europeană”, a mai afirmat premierul interimar.

Ce declarase Sorin Grindeanu

După discuțiile de luni de la Cotroceni, în urma cărora liderii fostei coaliții nu au ajuns la un acord pentru deblocarea crizei politice, liderul PSD a acuzat PNL și USR că se ascund în spatele legilor care trebuie aprobate pentru ca România să nu piardă sume de bani din PNRR.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a declarat Sorin Grindeanu.

El i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului interimar. Liderul PNL asigură interimatul din 5 mai, de când cabinetul său a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după ce social-democrații i-au retras sprijinul politic și au ieșit din Guvern.