Ilie Bolojan ripostează după declarația liderei AfD privind românii din Germania. Liberalii cer o reacție din partea AUR

Președintele PNL Ilie Bolojan, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că declarația liderei AfD, Alice Weidel, legată de românii din Germania este „inacceptabilă”. Totodată, fostul premier acuză că există politicieni români ce alimentează retorica xenofobă. Bolojan nu a menționat în mod explicit AUR, însă alți liberali au cerut deschis partidului lui George Simion să se distanțeze public de declarațiile lui Weidel.

„Declarația liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii „jefuiesc” sistemul social german, este inacceptabilă. Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și contribuie la economia țării în care trăiesc”, a scris Ilie Bolojan.

El s-a referit și la „retorica xenofobă” din România, fără să nominalizeze însă o formațiune politică anume.

„Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism. Cei care se pretind patrioți își caută aliați politici printre cei care au valori și principii care le permit românilor să trăiască bine și să fie respectați, atât în țară, cât și în afara granițelor”, a conchis Bolojan.

Lui Simion i se cere să se delimiteze de aliata sa

Alți liberali, care au transmis mesaje similare de condamnare a afirmației lui Weidel, au cerut însă deschis AUR să se delimiteze de lidera AfD, invocând apropierea ideologică între cele două partide.

„Prietena lui George Simion, lidera AfD, Alice Weidel, a ales să facă din această comunitate o țintă de campanie (…) Astăzi, când frații lor ideologici din Germania îi atacă pe românii din diaspora, George Simion și AUR tac mâlc. Pentru Simion și AUR cumetriile ideologice sunt mai importante decât românii”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan.

„Pe 13 septembrie 2025, George Simion urca pe scena mitingului organizat la Londra de Tommy Robinson. Printre vorbitori se afla și europarlamentarul AfD Petr Bystron. Astăzi, citim declarația liderei AfD, Alice Weidel, care acuză migranții din România că „ne jefuiesc sistemul social”.

Așa arată contradicția „patriotismului” lui Simion: se afișează alături de reprezentanții unor partide ai căror lideri îi transformă pe români în ținte electorale”, a scris pe Facebook, și liderul PNL Iași, deputatul Alexadnru Muraru.

Alice Weidel, lidera partidului german de extremă-dreapta AfD, a afirmat recent, într-o postare pe X, că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris Alice Weidel, într-o postare pe X din 28 octombrie.