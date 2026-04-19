Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, întrebați ce au vorbit cu președintele Nicușor Dan. Ce au răspuns

Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu au vorbit, în intervenții separate duminică seară, despre discuțiile purtate cu președintele Nicușor Dan, în contextul în care social-democrații urmează să decidă dacă îi retrag sprijinul politic șefului Guvernului.

Aparițiile celor doi au avut loc la posturi diferite de televiziune, cu o zi înainte ca PSD să decidă dacă mai guvernează sau nu cu PSD.

Ce a spus Ilie Bolojan

Invitat la B1 TV, Ilie Bolojan a declarat că a avut o discuție „clarificatoare” cu președintele, în care au fost abordate perspectivele politice ale fiecăruia.

„Am discutat cu dânsul, l-am informat cu privire la perspectiva vizavi de ce se întâmplă. Vom discuta și în zilele următoare. Am avut o discuție clarificatoare legat de ce se întâmplă și de perspective fiecăruia. Știam de perspectiva PSD pentru că avusesem o discuție cu Sorin Grindeanu și știam care este situația”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă șeful statului i-a cerut să demisioneze, Bolojan a răspuns: „Nu”.

Ce a spus Sorin Grindeanu

La Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a confirmat că a avut mai multe discuții cu președintele, dar a refuzat să ofere detalii.

„Fiind în doi, ar fi trebuit să cer acceptul să spun ceea ce s-a discutat”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă președintele ține partea unuia dintre cei doi sau rămâne neutru, Grindeanu a spus că nu a simțit o depășire a atribuțiilor constituționale.

„N-am simțit să depășească limitele date de Constituție, ceea ce e un lucru bun. A mers în limitele constituționale, ceea ce e lăudabil”, a răspuns șeful PSD.

Liderul PSD a adăugat că Nicușor Dan „și-a înțeles poziția de mediator”, în timp ce premierul „n-a depășit poziția de președinte PNL cu susținere USR” și „n-a înțeles că este premierul unei coaliții”.