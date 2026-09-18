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Actualitate

Ilie Bolojan spune că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui de a-l desemna

Maria Ionescu
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„Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni întârziere, responsabilitatea pe care o avem să formăm un guvern este la fel de valabilă şi astăzi”, a spus, vineri, liderul PNL, Ilie Bolojan, într-o declarație de presă comună cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, cu liderul USR, Dominic Fritz, și cu reprezentantul UDMR Tánczos Barna. 