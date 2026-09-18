Ilie Bolojan spune că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui de a-l desemna

„Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni întârziere, responsabilitatea pe care o avem să formăm un guvern este la fel de valabilă şi astăzi”, a spus, vineri, liderul PNL, Ilie Bolojan, într-o declarație de presă comună cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, cu liderul USR, Dominic Fritz, și cu reprezentantul UDMR Tánczos Barna.

Ilie Bolojan a subliniat că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia lui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe europarlamentarul PNL.

„Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă şi acum 3 luni şi astăzi, în a încerca, după posibilităţile pe care le avem, funcţie de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern şi Partidul Naţional Liberal va trata cu responsabilitate această situaţie”, a spus Ilie Bolojan, referindu-se la faptul că propunerea Siegfried Mureșan premier i-a fost făcută președintelui de la sfârșitul lui iunie.

Liderul PNL a spus că experții din cele trei partide care îl susțin pe Mureșan vor începe să lucreze la programul de guvernare, care se va baza pe „date corecte legate de situaţia ţării”:

„Nu vom veni cu programe şi nu vom susţine programe care nu se bazează pe realităţi, care creează aşteptări care nu pot fi acoperite de situaţia noastră economică.

Și, aşa cum am spus şi la declaraţiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat şi ales şi desemnat premierul României, problemele vor fi aceleaşi.

Sunt problemele care ţin de păstrarea echilibrelor financiare şi avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare. Sunt probleme care ţin de funcţionarea statului şi a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor şi de crearea condiţiilor pentru relansarea economiei româneşti”.

Nicușor Dan a anunțat joi seară că opțiunea sa pentru funcția de premier este europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, cel care fusese propus de PNL, USR și UDMR încă din iunie. El a spus că, în continuare, nu există o majoritate parlamentară. Mai mult, a precizat că nu avea confirmarea lui Mureșan că acceptă propunerea. Confirmarea a venit câteva minute mai târziu, pe Facebook.