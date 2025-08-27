Ilie Bolojan: „Veți vedea, începând de săptămâna următoare, fuziuni de instituții centrale”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a vorbit despre constrângerile bugetare cu care se confruntă România, miercuri, la Antena 3, și a spus că Guvernul va trebui să facă „reduceri și în administrația centrală”.

Premierul a promis „fuziuni de instituții centrale” în perioada imediat următoare.

„Va trebui să facem reduceri și în administrația centrală. Acest pachet rezolvă doar administrația locală, dar veți vedea, începând de săptămâna următoare, fuziuni de instituții centrale, în așa fel încât să ne reducem cheltuielile. Pentru că pe bună dreptate oamenii spun, bun, avem niște cheltuieli suplimentare, faceți ceea ce ține și de autoritățile centrale, de serviciile de concentrate, nu doar noi să fim, să spunem, cei care achită această notă de plată. Trebuie să participăm cu toții”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus că „reducerea cheltuielilor de funcționare, acolo unde ele nu se justifică, este o necesitate în perioada următoare”.

„Gândiți-vă că bugetul de la începutul acestui an a fost construit – încerc să dau niște cifre rotunjite – pe cheltuieli de aproximativ 800 de miliarde și pe un deficit de aproape 135 de miliarde, deci peste 7%. Sigur, ce am constatat după primele șase luni, chiar dacă pe primele șase luni deficitul a fost ținut strâns, ținerea lui strânsă s-a făcut prin neplata unor sume către Casa de Sănătate, care la rândul ei nu a plătit furnizorii de medicamente”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, România va plăti în acest an aproximativ 10 miliarde de euro doar pentru dobânzile creditelor contractate în trecut.

„Dobânzile pe care le plătește România erau estimate la o anumită valoare. Vor fi cu cel puțin 2 miliarde de euro, deci peste 10 miliarde, surplus de fonduri. Românii trebuie să înțeleagă că, practic, în fiecare an, România, pentru a putea funcționa în aceste condiții, s-a împrumutat cu sume care înseamnă uneori 25-30 de miliarde de euro, care înseamnă niște sume foarte mari. Doar anul acesta dobânzile pe care le va plăti România se vor duce în jurul valorii de 10 miliarde de euro, doar dobânzile pe credite pe care le-am luat”, a mai declarat Ilie Bolojan.