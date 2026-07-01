Ilie Bolojan vorbește despre o „problemă de bază” după ce Sorin Grindeanu a spus că susține o rotativă guvernamentală, dar cu premier PSD în primă instanță

Premierul demis Ilie Bolojan, liderul PNL, a indicat „pierderea încrederii” ca fiind principala problemă din negocierile pe care le poartă partidele pentru formarea unui nou guvern.

Bolojan, al cărui guvern a căzut prin moțiunea PSD-AUR în 5 mai, a comentat declarația de miercuri a liderului PSD cu privire la posibilitatea unor guverne succesive PSD și apoi PNL-USR-UDMR. El susține că există „o schimbare de ton” față de ultimele discuții, când, potrivit liderului PNL, Sorin Grindeanu nu fusese de acord cu o rotativă.

„Domnul Grindeanu, faţă de discuţia care a blocat o evoluţie în stabilirea unui acord politic, are o schimbare de ton acum, pentru că data trecută, când am discutat, deci acum câteva zile, înainte de a desemna pe domnul Siegfried Mureşan candidatul la funcţia de prim-ministru din partea coaliţiei de centru-dreapta, de comun acord cu USR şi UDMR, a afirmat că nu acceptă decât o susţinere din partea partidelor de dreapta pentru un premier PSD în persoana dânsului, aşa cum fusese desemnat sau propus de către PSD, ceea ce a blocat discuţiile”, a declarat Bolojan, miercuri, în podcastul Friendly Fire cu Moise şi Vlad, citat de News.ro.

Liderul PNL a atras atenția asupra unei probleme de „încredere”.

„Acum înţeleg că e de acord şi cu o propunere de guverne succesive, dar asta înseamnă ca prima dată solicită, să spunem, un sprijin pentru un guvern PSD. Problema de bază pe care o avem şi care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD”, a continuat Ilie Bolojan.

Un guvern „de tip armistițiu”

Bolojan consideră că în actualul context „nu pot fi decât guverne minoritare sau o formă de guverne de tip armistiţiu cu durată cât se poate de clară”, doar că un eventual acord trebuie și respectat.

„Trebuie să ne gândim la o formulă de înţelegere de care are nevoie ţara noastră în această situaţie complicată, oricum ar fi, în aşa fel încât să deblocăm lucrurile. Dar asta nu poţi să o faci în emisiuni televizate, trebuie să vezi care sunt lucrurile pe care le poţi accepta şi nu în ultimul rând, fiecare în partid să facă o analiză a susţinerii unor astfel de măsuri, împreună cu preşedintele României, care are şi el o responsabilitate în acest domeniu, să se găsească o formulă pentru ca lucrurile să meargă mai bine”, a mai declarat liderul PNL.

Ce declarase Grindeanu despre o rotativă: „Acum pe loc semnez”

Liderul PSD a afirmat, miercuri, că este deschis scenariului unor guverne succesive dacă social-democrații vor prelua primii guvernarea.

„Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Fritz să-l semneze. Să vină Bolojan și să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD”, a declarat el, într-o conferință de presă la Parlament.

Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează depășirea crizei politice „din orgoliu”, iar pe George Simion l-a acuzat că îl sprijină pe liderul PNL.

„România este complet blocată politică din cauza orgoliului unui om. Un singur om pune condiții. Un singur om își schimbă angajamentele de la o zi la altă. Ilie Bolojan blochează deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”, a mai spus Sorin Grindeanu.

România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai, când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, în contextul deciziei social-democraților de a-i retrage sprijinul.