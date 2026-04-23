Imaginea cu Trump care „valorează cât o mie de cuvinte” și a stârnit puternică indignare

Donald Trump ține un discurs în Biroul Oval de la Casa Albă, pe 23 aprilie 2026. FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

O fotografie de la Casa Albă, menită să marcheze performanța unei echipe sportive feminine campioană, a stârnit o serie de reacții negative din cauza poziționării președintelui Donald Trump și a unui grup de bărbați în cadru, care au eclipsat sportivele aliniindu-se în fața lor, a scris joi The Guardian.

Echipa feminină de tenis a Universității din Georgia a fost una dintre numeroasele echipe universitare care au vizitat marți Casa Albă pentru a sărbători recenta victorie în campionatul NCAA. Într-o fotografie distribuită de consiliera de presă Margo Martin, Donald Trump și cinci membri ai personalului și antrenori din Georgia au ocupat primul rând al scenei amenajate, cu 11 femei stând în fundal pe o platformă.

Bărbații care stăteau în primul rând alături de Trump erau: directorul adjunct al departamentului de sport din Georgia, Ford Williams, directorul departamentului de sport, Josh Brooks, antrenorul principal, Drake Bernstein, antrenorul principal adjunct, Jarryd Chaplin, și antrenorul secund, Will Reynolds.

„O fotografie valorează cât o mie de cuvinte…” a reacționat fosta mare campioană de tenis Martina Navratilova, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

„Cine a aprobat această fotografie?”, a scris un comentator. „Când respecți cu siguranță echipele sportive feminine (și îți vine ideaa): ce-ar fi să le punem în spatele nostru, astfel încât să abia să poată fi văzute”, a scris altul.

Iar într-o înregistrare video publicată în mediul online, de către Margo Martin, Trump se apropie de grup și strânge mâna celor cinci bărbați, dar nu face același lucru cu femeile.

“Go Dawgs!” @POTUS congratulates the Georgia Women’s Tennis Team on winning the 2025 National Championship! 🇺🇸 pic.twitter.com/tnAXEGdh9r — Margo Martin (@MargoMartin47) April 21, 2026

Echipa din Georgia a distribuit fotografia pe contul său oficial mai târziu în cursul zilei, alături de următoarea descriere: „O onoare să reprezentăm astăzi Universitatea din Georgia la Casa Albă! @realDonaldTrump, mulțumim pentru invitație!”

Echipa din Georgia, care a câștigat campionatul de tenis feminin din Divizia I a NCAA în luna mai a anului trecut, s-a numărat printre cele șapte echipe onorate la Casa Albă, în această săptămână, pentru titlurile obținute.

Echipele campioane din toate disciplinele sportive americane au primit, în mod tradițional, invitații din partea președintelui de a vizita Casa Albă după victoriile lor. Astfel de vizite au devenit tensionate în timpul primului și celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Înainte de 2019, nicio echipă campioană feminină nu a efectuat o vizită individuală la Casa Albă sub administrația Trump. Unele au participat la evenimente care sărbătoreau echipele masculine și feminine. Patru dintre echipele onorate la evenimentul de marți erau echipe sportive feminine, plus o echipă mixtă de tir cu pușca.

Mai devreme în cursul acestui an, echipa feminină de hochei a Statelor Unite a refuzat invitația de a vizita Casa Albă după ce a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Echipa a invocat probleme de program și angajamente anterioare, dar decizia a fost luată după ce Trump a glumit, spunând că trebuie să invite echipa feminină, în timpul unei convorbiri telefonice cu echipa masculină a Statelor Unite, câștigătoare a medaliilor de aur. Membrii echipei masculine au venit la Casa Albă și au participat la discursul privind Starea Națiunii în calitate de oaspeți ai lui Trump.

Hilary Knight, căpitanul echipei feminine, a calificat ulterior remarca lui Trump drept o „glumă de prost gust” care a umbrit succesul olimpic.

„Ne concentrăm doar pe sărbătorirea femeilor din echipa noastră, a eforturilor extraordinare, și continuăm să sărbătorim cele trei medalii de aur din istoria programului, precum și dubla medalie de aur câștigată simultan de echipele masculine și feminine. Și chiar nu vrem să deturnăm atenția de la asta cu o glumă de prost gust”, a spus Knight, în februarie.

Imaginea de la evenimentul de marți a stârnit comparații cu cazuri anterioare în care bărbații au dominat fotografiile la evenimente axate pe problemele femeilor. În 2017, o fotografie cu Trump semnând un proiect de lege antiavort, înconjurat de opt membri ai personalului masculin în Biroul Oval, a stârnit indignare.

În ultimele săptămâni, Trump a fost acuzat că conduce o „administrație misogină” după plecarea a trei femei dintr-un cabinet deja dominat de bărbați. Kristi Noem, secretara pentru securitate internă, și Pam Bondi, procuroarea generală a SUA, au fost demise în ultimele două luni; Lori Chavez-DeRemer, secretara muncii, a anunțat luni că și-a dat demisia.

Noem și Bondi au fost înlocuite amândouă de bărbați într-un cabinet care era deja cel mai puțin diversificat din acest secol.