Imaginea unei fete afgane studiind, desemnată Fotografia anului 2025 de UNICEF

O imagine care înfăţişează puterea tăcută a unei fete în vârstă de 10 ani din Afganistan absorbită de un manual şcolar a câştigat competiţia Fotografia Anului 2025, organizată de UNICEF, informează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Fotografia a fost realizată de fotojurnalista franceză Elise Blanchard într-un sat izolat la est de Kabul, a precizat vineri Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii.

Elke Büdenbender, soţia preşedintelui Germaniei şi patroana UNICEF, a spus că, pentru multe fete din Afganistan, copilăria înseamnă o luptă pentru ceva ce ar trebui să fie de la sine înţeles: dreptul de a învăţa.

UNICEF a explicat că fotografia acestei fete, pe nume Hajira, simbolizează rezistenţa tăcută, dar neclintită a milioane de fete afgane cărora guvernul taliban extremist le-a interzis accesul la învăţământul secundar.

Fotografii cu copii din Mongolia și India, de asemenea premiate de UNICEF

Premiul al doilea a fost câştigat de fotografa Natalya Saprunova, născută în Rusia, dar care trăieşte în Franţa, pentru o fotografie din Mongolia, unde copiii suferă de pe urma poluării atmosferice extreme.

Imaginea înfăţişează mai mulţi copiii de la o grădiniţă dormind în jurul unui filtru de aer care ar trebui să reducă concentraţia poluanţilor.

Locul al treilea i-a revenit fotografului indian Sourav Das, care a documentat deseori soarta crudă a copiilor ce luptă să supravieţuiască în condiţii dure.

Tema fotografiei lui este copilăria în Jharia, un vast câmp minier din India, supranumit „oraşul care arde”. Focul subteran, care arde de circa 100 de ani, provoacă probleme uriaşe de mediu.