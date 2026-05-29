Imagini cu blocul de zece etaje din Galați, după ce a fost lovit de dronă

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Un bloc de zece etaje a fost avariat, în noaptea de joi spre vineri, după ce a fost lovit de o dronă. În urma impactului, drona a explodat și a izbucnit și un incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

Toți locuitorii blocului au fost evacuați, în timpul nopții, fiind vorba despre aproximativ 70 de persoane.

Totodată, în urma incidentului două persoane au fost transportate la spital cu traumatisme ușoare. Alte două persoane au suferit atacuri de panică și primit îngrijiri la fața locului.

Vedeți mai jos o galerie foto cu blocul din Galați după ce a fost lovit de dronă:

Galerie foto

(+1) :

Urmărește LIVETEXT principalele evenimente și declarații, după incidentul din Galați.