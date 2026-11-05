Imagini de la întâlnirea lui Bob Dylan cu Papa Leon la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi

Papa Leon al XIV-lea l-a primit miercuri, la reședința sa oficială de la Palatul Apostolic, pe Bob Dylan, în timpul unei pauze între concertele susţinute în Italia de către artist.

În vârstă de 85 de ani, Dylan a apărut într-o ținută aproape complet neagră – un hanorac cu gluga trasă peste cap, mănuși și o umbrelă- ce contrasta puternic cu veșmintele albe ale Suveranului Pontif originar din Chicago, potrivit BBC.

Întrevederea dintre cei doi lideri culturali din Midwestul american a fost una scurtă, a anunțat Vaticanul.

Papa Leon i-a oferit laureatului Premiului Nobel un rozariu tradițional, în timp ce legendarul muzician i-a dăruit în replică un exemplar al autobiografiei sale, „Chronicles: Volume One”.

Vizita de la Vatican a avut loc chiar înaintea concertului pe care Dylan îl are programat joi la Palazzo dello Sport din Roma, parte a turneului său european „Rough and Rowdy Ways”.

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Legătura dintre Dylan și Papa Leon este mai veche. Suveranul Pontif a invocat opera artistului în prefața volumului său, „Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift”.

În paginile cărții, Papa Leon a lansat un avertisment ferm împotriva cursei înarmării, citând versurile unei piese antinucleare nepublicate a lui Dylan din 1963, „Go Away You Bomb”: „Te urăsc pentru că ești creată de om, deținută de om și mânuită de om”.

Melodia a fost compusă în plin Război Rece, dar nu a fost niciodată înregistrată. Versurile dactilografiate au rămas nepublicate până în 2013, când au fost descoperite și scoase la licitație, conform New York Times.

Era a doua oară când Dylan se întâlnea cu un papă. În 1997, Dylan a fost invitat să cânte în fața Papei Ioan Paul al II-lea și a aproximativ 300.000 de tineri, cu ocazia celui de-al 23-lea Congres Euharistic Național de la Bologna.

Dylan a interpretat patru cântece, printre care și „Knockin’ on Heaven’s Door”, și, potrivit relatărilor, a urcat pe scenă în mijlocul concertului pentru a-l saluta pe Ioan Paul al II-lea cu o strângere de mână.

Papa de atunci a citat hitul lui Dylan, „Blowin’ in the Wind”, în predica sa adresată mulțimii.