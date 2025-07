Imagini de la perchezițiile la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone. Ce a atras atenția

Procurorii DNA fac percheziții, marți dimineață, la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone din orașul Bragadiru, aflat în județul Ilfov. Șeful ANPC este suspectat că a anunțat un hotel din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu, că urmează să fie vizat de un control.

În fața domiciliului său din Bragadiru, Piedone a negat acuzațiile procurorilor anticorupție.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru”, a declarat Piedone, după ce a fost adus, cu mandat, de la un hotel de pe litoral, de unde a fost ridicat de procurorii anticorupție.

În acest moment, perchezițiile de la domiciliul său, începute în urmă cu două ore, sunt încă în desfășurare.

Imaginile surprinse de fotojurnalistul Octav Ganea de la Inquam arată un detaliu: Piedone are o fântână arteziană în curtea locuinței sale.