Imagini din dronă cu blocul din Rahova, la nouă luni de la explozie. Când vor putea intra în apartamente locatarii și ce se va întâmpla cu clădirea 

Primăria Capitalei a predat constructorului blocul unde anul trecut în octombrie s-a produs o explozie la gaze, pentru a fi pus în siguranță.

Municipalitatea a publicat și un video, cu imagini din dronă, pentru inspecția vizuală necesară proiectării lucrărilor de punere în siguranță.

Filmarea arată starea dramatică în care se află imobilul după explozie.

„Săptămâna trecută am predat amplasamentul, iar constructorul se pregătește pentru a începe să pună în siguranță blocul din Rahova unde a avut loc explozia la gaze. Ieri, proiectantul a ridicat drona pentru a inspecta blocul de aproape, dar și interiorul apartamentelor. Este un pas necesar pentru proiectare”, a anunțat Primăria Capitalei pe Facebook.

Primăria Capitalei a reușit să atribuie contractul de punere în siguranță a clădirii abia în luna mai, după mai multe încercări eșuate, deoarece nicio firmă nu s-a prezentat la licitație.

Cum se pune în siguranță imobilul și cât durează

Lucrările de punere în siguranță sunt făcute de firma Apolodor, valoarea fiind de 1.335.849 lei, fără TVA, iar termenul de execuție este de 80 de zile, dintre care 30 de zile proiectarea și 50 de zile execuția. Reprezentanții Primăriei spun că lucrările vor dura în jur de două luni.

Primăriei Capitalei a explicat ce înseamnă lucrările de punere în siguranță.

„Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului. Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere. Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare”, a anunțat Primăria Capitalei pe 7 iulie.

Nu toți locatarii vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile

Reprezentanții Primăriei Capitalei spun că nu toată lumea își va putea recupera bunurile.

„Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil!”, a anunțat instituția.

După punerea în siguranță, pasul următor este realizarea unei expertize tehnice, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate.

„Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor”, a mai anunțat Primăria Capitalei.

Nouă luni de la explozie

Locatarii nu au mai intrat în clădire din momentul producerii exploziei, în urmă cu nouă luni. În aprilie, cand HotNews a vorbit cu ei, oamenii au cerut Primăriei Capitalei să urgenteze procedura de punere în siguranță a clădirii, ca să poată intra în case, să-și recupereze măcar o parte din bunuri.

Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier, și s-a lucrat la proiectare.

„Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea”, a anunțat Primăria Capitalei.

Pe 17 octombrie, o explozie cauzată de o acumulare de gaze a distrus un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Patru persoane au murit și 15 au fost rănite. Blocul avea 108 apartamente și a fost construit în 1981.

De la explozie, zona este închisă și păzită de Poliția Locală. Proprietarii nu au mai intrat în case.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus încă din octombrie Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă.

Asta deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor. În ianuarie, procurorii au anunțat că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei la blocul din cartierul Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze.

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, a precizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.