Ce se întâmplă cu oamenii care trăiau în blocul din Rahova, care a explodat acum 6 luni. „Eram în bucătărie, cu soțul, spărgeam niște nuci. Îmi vreau casa înapoi”

„Am plecat în pijamale, fără nimic altceva și de atunci nu am mai intrat în casă”, spune Elena Găină, unul dintre oamenii care locuiau în blocul de pe strada Vicina, din Rahova, unde câteva apartamente de la etajele 5 și 6 au sărit în aer pe 17 octombrie 2025. Patru oameni și-au pierdut viața și 13 au ajuns la spital. Dacă tragem cortina jumătății de an care a trecut, cum arată acum viața oamenilor care au trăit coșmarul din blocul din care o parte a sărit la propriu în aer?

Blocul este păzit de Poliția Locală zi și noapte, nimeni nu are voie nici să se apropie, de teama unui accident. În spatele blocului totul pare normal la prima vedere, însă dacă te uiți mai atent îți dai seama că geamurile sunt sparte, iar perdele au ieșit afară și flutură în vânt.

În fața blocului, la nivelul ochiului se vede doar banda roșie a poliției care împiedică accesul, însă dacă ridici capul, urmele tragediei devin copleșitoare. Parcă o gură uriașă a mușcat din bloc între etajele 5 și 8, apartamentele fiind distruse în totalitate, plăcile dintre etaje s-au prăbușit, iar partea de sus a clădirii pare că stă în aer.

Scara unde s-a produs explozia este goală. Nimeni nu a mai intrat acolo.

Oamenii își amintesc ziua în care s-a întâmplat nenorocirea ca și cum ar fi fost ieri, iar coșmarul prin care au trecut a lăsat răni adânci.

„M-a luat din pat suflul, m-a aruncat în perete”

Petrică Bulmagă locuia la etajul unul al blocului în care s-a petrecut explozia. Își amintește clar cum suflul exploziei l-a trântit de perete, apoi cum a fugit pe scări.

„A bubuit. M-a luat din pat suflul, m-a aruncat în perete și în dulap. Noroc că era frig și aveam o pilotă pe mine, am scos-o în dimineața aceea, ca printr-o minune. Asta m-a protejat de cioburile care au sărit peste tot”, spune bărbatul care locuia la etajul I.

„Mi-a trebuit, cred că în jur de câteva secunde până să-mi revin. Când am început să analizez ce s-a întâmplat, era un nor mare, mare de fum și în acel moment am încercat să găsesc o cale de ieșire. Am început să aud țipetele, strigătele, alarmele de la mașini și în acel moment, fără să mai iau ceva din casă, am fugit efectiv pe scări”, a povestit Petrică Bulmagă.

Blocul din Rahova, la șase luni de la explozie

„Mama, nu văd nimic în casă de fum”

Ileana Potrivitu venea în dimineața exploziei de la capelă. Avea un deces în familie. Băiatul ei era singur în apartament.

„Vorbeam cu băiatul la telefon, ce să-i fac de mâncare, și a bubuit. Mama, zic, e foc? Du-te în cadă, pune o pătură udă. Mi-a zis, mama, nu e foc, dar nu văd nimic în casă, e totul negru. Zic, deschide un geam. Nu văd nici unde e geamul, nu-mi dau seama unde m-a trântit. Era bulversat”, a povestit femeia.

Spune că și în ziua de azi copilul a rămas cu traumă. „La orice zgomot pe stradă, face atac de panică. Noaptea se trezește vreo două-trei ore, nu le doarme, le plânge, efectiv, doar plânge, nu spune nimic, nu pot să-l scot din starea de șoc”, povestește mama.

Apartamente rămase goale, în care nu a mai intrat nimeni de la momentul exploziei

„Eram în bucătărie, cu soțul, spărgeam niște nuci”

Elena și Niculae Găină locuia în blocul din Rahova de 46 ani, s-au mutat acolo imediat ce Ceaușescu l-a terminat. Au fost împreună toată viața, așa i-a prins și explozia.

„Eram în bucătărie, cu soțul, spărgeam niște nuci. Era sâmbăta morților, următoarea sâmbătă, și la un moment dat a bubuit blocul. Am stat puțin să mă dezmeticesc. După aceea a venit ușa de la lift, peste ușa de la intrare, a intrat în casă. Și atunci am ieșit peste uși, am ieșit afară și am fugit. Fără nimic. Eram în pijama și am fugit așa”, povestește Elena Găină.

„Am coborât jos, am văzut cum cade de sus, (20:36) am văzut cum se dărâma tot blocul, au venit pompierii, ne-au scos și ne-a dus peste stradă. Și de atunci nu mai știm ce e în casă noastră. Nu mai știm nimic. Totul e rămas acolo. Toată munca de-o viață”, adaugă ea.

Locatarii au pe plecat din casele lor 17 octombrie, după explozie cu ce aveau pe ei și nimeni nu a mai intrat de atunci în casă. Acum stau cu chirie. Primăria Capitalei decontează chiria pentru fiecare familie, timp de 1 an. Tot Primăria Capitalei s-a angajat că va pune blocul în siguranță, ca oamenii să poată intra în case și să-și ia din lucruri, însă până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi ar urma ca imobilul să fie demolat și reconstruit. Însă, oamenii spun că deja au trecut 6 luni și lucrurile nu s-au mișcat deloc iar primarul Ciucu nu vorbește cu ei.

„Mai aflăm câte ceva din presă”

„Din 17 octombrie n-am mai intrat în casă. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu ce mai am în casă. Nu știu dacă am uși. Văd ferestrele, sunt deschise și bate vântul. Perdelele sunt afară. Nu mai avem nicio certitudine că se poate întâmpla să ne facă ceva cu blocul pentru că din 17 octombrie nimeni nu s-a ocupat de nimic. Nu mai ne ține nimeni la curent cu ce vor să facă de acum încolo, nu ne mai ține nimeni la curent, mai aflăm câte ceva din presă”, spune Emilia Porojean.

Aceștia spun că au solicitat audiență la primar de aproape două luni, dar fără succes.

„ Am solicitat o ședință de urgență cu domnul primar de pe data de 19 februarie. Am făcut trei petiții către Primăria Capitalei. Am primit pe data de 24 februarie răspunsul că suntem băgați în compartimentul de audiență pentru programare. Din acea dată nu am primit niciun răspuns”, spune Emilia Porojean.

Blocul din Rahova, la șase luni de la explozie

„Vreau să-mi recuperez actele, bijuteriile”

Oamenii spun că doresc să intre în casă și să-și ia măcar câteva lucru. Nu este vorba despre mobilă sau haine, ci acte și câteva obiecte personale.

„Eu aș vrea să pot să intru în casă să-mi recuperez actele, valorile. Ca orice om am ceva acolo în casă.

Nu mă gândesc la mobilă, la electrocasnice. Bani, acte, fotografii, bijuterii. Aș vrea să se întâmple exact cum consideră experții. Dar înainte de demolarea blocului, am vrea să putem să intrăm și noi în casă (19:21) să ne recuperăm bunuri”, spune Paraschiva Popa, locatar și administrator al blocului.

„Deci eu chiar vreau să intru în casă. Trebuie să-mi iau actele. Eu ce fac cu cartea mea de muncă, a soțului? Avem în spate 20 de ani de muncă. Pozele, în primul rând, cu copilul, cu noi. Bijuterele, dacă le mai găsim, bineînțeles”, spune și Maria Prisecaru.

Ei spun că la etajele inferioare ar putea intra în case, pentru câteva minute să-și ia actele și ce mai au, chiar și în actualele condiții.

„Practic, noi nu putem să intrăm în bloc, dacă s-ar dori., câte unul pe zi am putea să intrăm. dar nimeni nu ne dă voie”, spune și Paraschiva Popa, administratorul blocului.

Locatarii din blocul din Rahova, la șase luni de la explozie

„Nu s-a prezentat nicio firmă la licitație”

Primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat într-o conferință de presă, susținută la finalul lunii martie, că a făcut până acum două proceduri de achiziție publică, ca să desemneze o firmă care să facă lucrările de punere în siguranță a blocului. Scopul: în primul rând ca anchetatorii să poată intra, apoi ca oamenii să-și mai recupereze câte ceva din ce au, însă niciun constructor nu a fost interesat.

„Am scos la licitație o dată, am scos la licitație a doua oară și după a doua oară, când am văzut că nu s-au prezentat la licitație, i-am rugat, am vorbit cu fiecare în parte, veniți și participați, dar nici așa nu a mers”, a spus primarul.

„Și ultima măsură pe care am luat-o a fost să creștem practic prețul, că poate așa vor fi motivați să vină la licitație. Acum, dacă vom avea pe cineva care va participa la a treia licitație o să aflăm în aproximativ două săptămâni. Se pare că doar una, două firme din țară ar avea capacitatea reală de a interveni. Este vorba de un anumit tip de utilaj”, a declarat Ciucu.

Primarul spune că după această licitație se va întâlni cu oamenii și le va prezenta soluțiile. Edilul a propus ca blocul să fie demolat direct, fără să mai fie pus în siguranță.

„Mă voi întâlni cu oamenii și le voi da un calendar clar, să vedem în cât timp se poate pune blocul în siguranță, de asemenea este important ca cei care fac cercetări, în acest caz, să aibă acces acolo, dar ei nu pot intra până blocul nu va fi pus în siguranță.”, a explicat Ciucu.

Contactat de HotNews, din nou, miercuri, 8 aprilie, primarul general, Ciprian Ciucu, a declarat că a fost depusă o ofertă la ultima licitație și urmează să fie analizată de Comisia de achiziții săptămâna viitoare.

„Am spus public, în mod repetat, că mă văd cu oamenii după ce vom ști dacă atribuim sau nu atribuim contractul, pentru a lua împreună o decizie în funcție de acest aspect important”, a declarat Ciucu pentru HotNews.

Edilul a spus că nimeni nu-și poate asuma ca anchetatorii sau cetățenii să intre acolo fără ca imobilul să fie sprijinit deoarece se poate produce o nouă tragedie.

Oamenii acuză însă că Primăria Capitalei nu a făcut publicitate licitațiilor, nu a știut nimeni de ele, nici măcar ei.

„Era normal să fim și noi anunțați când s-au făcut acele licitații. Ce firme au venit pentru licitație să știm și noi? Care este stadiul? Ce vom face? Unde să ne îndreptăm? Către cine să ne îndreptăm? Din suflet vă rugăm, domnul primar Ciucu să ne cheme de urgență la primărie”, a declarat pentru HotNews.ro Paraschiva Popa, administratorul blocului.

„Dacă se demolează blocul și se reconstruiește, devenim chiriași”

În ceea ce privește demolarea directă, oamenii se tem însă că vor rămâne pe drumuri deoarece ei erau proprietari doar pe apartamente, nu și pe terenul de sub bloc, iar dacă nu se modifică legea până când se demolează, cred că vor rămâne doar chiriași.

„Întrebarea mea este dacă se demolează, pe ce bază se demolează? Devenim chiriași, pentru că în momentul de față nu există o lege în care să ne apere în acest sens. În momentul de față, dacă demolează blocul și se reconstruiește, devenim chiriași, nu proprietari. Pierdem dreptul de proprietate”, crede Ileana Potrivitu.

„Nu există un cadru legal să avem un act prin care noi să devenim proprietari. Domnul Bolojan, pe data de 24 octombrie a dat un comunicat că va da o Hotărâre de Guvern prin care noi să devinem proprietari. Nici în data de astăzi, sunt 5 luni de zile, în care nu s-a dat nicio Hotărâre de Guvern. Nu suntem de acord cu demolarea până nu se rezolvă această problemă. Dacă blocul ne demolează, noi nu mai avem niciun drept de proprietate”, a explicat Paraschiva Popa, administratorul blocului.

„Să ne facă casă”

Oamenii spun că ei nu au nicio vină pentru ce s-a întâmplat și că își vor casa înapoi.

„Să ne ajute, să ne facă casa. Nu noi suntem de vinovați. Cei care sunt vinovați să vină să răspundă pentru ceea ce au făcut. Eu, acum, unde mă duc să stau? Eu îmi vreau casa înapoi”, spune Maria Prisecaru.

„Cerem să ni se dea casă, cea mai bună soluție. Noi n-am fost chiriași. Le cerem să rezolvă treaba, Vrem în primul rând să ne dea voie să intrăm, să ne luăm amintirile, că am fost și noi tineri, am avut și noi o verighetă, am avut și noi un inel, am avut și noi un ceas bun. Nu zic de haine, dă-le încolo, de haine. Și la urmă să demoleze blocul, să facă ceva cu el. Pentru noi e viața scurtă”, spun cei doi vârstnici, Elena și Niculae Găină.

Poliția Locală păzește blocul din Rahova, la șase luni de la explozie, ca nimeni să nu intre în el

„Ne temem că nu vom mai primi ajutor”

După 6 luni de așteptare, oamenii se tem că autoritățile i-au uitat și nu vor mai primi niciun ajutor după ce expiră perioada de 1 an, în care Primăria le plătește chirie, și vor rămâne pe străzi.

„Cred că asta este cea mai mare urgență, să ne prelungească cu încă un an perioada de plată a chiriei. Rugămințile noastre către dânșii este să ne asigure în continuare acest minim. Teama cea mai mare în acest moment este că dacă autoritățile în prima fază au avut o reacție fantastic de bună, după ce expiră această perioadă de un an, în care ne plătesc chirie, nu mai apare niciun ajutor”, a mai spus Petrică Bulmagă.

Ce spune Primăria Sectorului 5

Am întrebat și la Primăria Sectorului 5. Reprezentanții instituției spun că nu au treabă cu punerea în siguranță a blocului, iar ajutorul pe care îl pot da este de natură administrativă.

„Am decontat serviciile de racordare la gaze și electricitate, astfel încât vecinii să nu fie afectați. Pentru cei care erau proprietari în blocul în care s-a produs explozia, la începutul anului, am anulat taxele și impozitele, fiindcă ei apăreau în continuare cu datorii. În momentul în care Primăria Capitalei a cerut autorizație de punere în siguranță, noi am emis-o în 24 de ore”, a explicat Radu Tiliță, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 5.

„I-am ajutat cu actele, să obțină alte locuri de parcare, dacă s-au mutat cu chirie tot în Sectorul 5. Rămânem la dispoziția lor pentru tot ce înseamnă documentații și alte probleme administrative. Dar cu punerea în siguranță noi nu avem treabă și nici cu plata chiriei”, a conchis oficialul de la PS5.

Ancheta este în desfășurare

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au pus încă din octombrie Distrigaz sub acuzare pentru distrugere din culpă.

Asta deoarece compania nu a trimis la blocul din Rahova o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă după ce locatarii au reclamat miros de gaze şi nu a întreţinut în condiţii de siguranţă sistemul de distribuţie a gazelor. În ianuarie, procurorii au anunțat că au extins urmărirea penală în dosarul exploziei la blocul din cartierul Rahova faţă de firma de distribuţie a energiei electrice şi faţă de un angajat al companiei de gaze.

„În continuarea cercetărilor în cauza privind explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, aducem la cunoştinţa publicului că urmările acesteia, în prezent, constau în decesul a patru persoane, vătămarea corporală a şapte persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea a unui număr de 36 de autoturisme”, a precizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.