Imagini din Portul Constanța, unde a explodat o dronă marină

O dronă marină a explodat, vineri dimineață, în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită în dana 78 a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM.

„Nu se știe acum ora la care a avut loc explozia. Ora 10.29 este ora la care a fost activat Planul roșu de intervenție”, a declarat pentru HotNews purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma.

Fumul în urma exploziei se vede de la distanță, arată imaginile publicate de presa locală.

MApN a precizat, ulterior, într-un comunicat, că „obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”.

Totodată, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a detonat singura.

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