Imagini din satelit: Cum arată iahtul de lux al lui Kim Jong Un, dotat cu piscină olimpică și tobogane acvatice

Nava a fost fotografiată în largul stațiunii Wonsan, unde se află reședința de vară a familiei liderului nord-coreean. Experții afirmă că ambarcațiunea este utilizată exclusiv de elita regimului de la Phenian.

O ambarcațiune cu o lungime de 80 de metri a fost observată din satelit, în perioada iulie – mijlocul lunii octombrie, în largul orașului Wonsan. În această zonă se află o vilă folosită de Kim Jong Un și familia sa, potrivit BBC.

Imaginile din satelit analizate de publicația britanică arată că nava are pe punte o piscină de 50 de metri și tobogane acvatice. De asemenea, în apropierea Peninsulei Kalma, aproape de reședința liderului nord-coreean au fost observate și alte nave mari.

Experții, foștii oficiali și transfugii consideră că ambarcațiunile sunt folosite de familia lui Kim Jong Un. Ei afirmă că o persoană fără legături cu conducerea regimului de la Phenian nu ar putea să dețină sau să utilizeze liber astfel de vehicule.

„Iarna, le ţineau la şantierul naval. Când venea vara, le scoteau de acolo şi le mutau la vila lui Kim Jong Un sau spre Kalma, unde erau folosite pentru înot şi agrement”, spune Ri Jong Ho, fost oficial în cadrul Biroului 39 al Partidului Muncitorilor, despre care se crede că se ocupă de obţinerea şi gestionarea fondurilor în valută pentru conducerea regimului de la Phenian.

Averile din vârful dictaturii din Coreea de Nord sunt greu de estimat, scrie BBC. Organizația Națiunilor Unite și alte instituții clasifică țara drept una dintre cele mai sărace din lume.

Conform biografilor și rapoartelor serviciilor de informații, liderul actual și-a petrecut o parte din copilărie în acest oraș de coastă, alături de mama sa. Un expert a declarat că localitatea este asociată cu dinastia aflată la putere încă din perioada în care țara era condusă de tatăl său, Kim Jong Il.

Presa de stat de la Phenian susține că stațiunea dispune de hoteluri înalte, restaurante, magazine, facilități sportive și parcuri acvatice, având o capacitate de aproape 20.000 de vizitatori.