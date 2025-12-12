VIDEO Imagini dramatice cu un parașutist care a rămas agățat de avion, la mii de metri înălțime, după ce parașuta i s-a încurcat în aripa aeronavei

Accidentul s-a petrecut în apropierea orașului Cairns din Far North Queensland, în timpul unui spectacol aerian australian. Mai mulți parașutiști au sărit în formație, de la peste 4.500 de metri înălțime, iar unul dintre ei a fost aproape să-și piardă viața, potrivit CNN.

Imaginile incidentului din 20 septembrie au fost difuzate abia joi de Biroul Australian pentru Siguranța Transporturilor (ATSB) și arată cum unul dintre parașutiști a rămas agățat de aripa avionului după ce parașuta de rezervă s-a deschis prematur. Apoi, ea s-a înfășurat în jurul aripii avionului.

În timp ce atârna sub avionul Cessna, parașutistul a folosit un cuțit cu cârlig pentru a tăia unul câte unul cablurile parașutei de rezervă, până când aceasta s-a eliberat.

În raportul său final, ATSB a constatat că mânerul parașutei de rezervă s-a agățat de flapsul aripii avionului, provocând deschiderea acesteia.

Parașutistul nu a fost rănit în urma incidentului. Doar coada avionului a fost „grav avariată”, au transmis autoritățile australiene.