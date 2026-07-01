Imagini dramatice în Capitală: Pompierii au înotat în pasajul Poligrafiei pentru a căuta victime în mașinile înghițite de apă

Ploile abundente au transformat Pasajul Poligrafiei din Sectorul 1 într-un lac adânc, unde mai multe mașini au dispărut cu totul sub ape, potrivit ISUBIF.

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Echipajele de salvare au recurs la o măsură extremă pentru a căuta eventuale victime

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„O situaţie deosebită a fost înregistrată în Sectorul 1, unde câteva autoturisme au fost complet acoperite de apă acumulată în pasajul rutier Poligrafiei. Pompierii au înotat pentru a verifica interiorul acestor autoturisme, în căutarea unor posibile persoane surprinse”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Miercuri dimineață, circulația rutieră și transportul în comun sunt perturbate în Capitală, după cantitatea mare de apă care a căzut în timpul nopții.

Staţia de metrou de la Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente.

De asemenea, STB a anunțat că circulaţia mai multor linii de transport public în Bucureşti este afectată miercuri dimineaţa de acumulările de apă, avariile produse la reţeaua de contact şi obstacolele apărute pe carosabil.

DSU a anunțat că furtunile puternice din timpul nopții au afectat 60 de localități din 20 de județe și municipiul București, unde pompierii au intervenit pentru degajarea copacilor căzuți și evacuarea apei din case și subsoluri.