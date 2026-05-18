Imagini emoționante din Craiova: Zeci de mii de oameni au sărbătorit titlul la fotbal cântând vechiul imn al Științei Craiova

Zeci de mii de suporteri ai sărbătorit, luni, în Craiova, câștigarea titlului de campioană de către echipa din Bănie după o pauză de 35 de ani.

Universitatea Craiova a devenit campioană matematic după victoria categorică obținută duminică seară, 17 mai, în fața Universității Cluj, scor 5-0, succes care a venit la doar câteva zile după câștigarea Cupei României și a adus eventul în Bănie, scrie Golazo.ro.

Luni, peste 15.000 de oameni au fost prezenți în Piața Mihai Viteazul din centrul Craiovei.

Jucătorii au urcat pe rând pe scenă, iar mulțimea prezentă le-a scandat numele. De asemenea, fanii au cântat vechiul imn al Științei Craiova, după cum arată imaginile publicate pe rețelele de socializare.

Clubul a anunțat anterior că echipa va pleca la ora 19:00 într-o paradă cu un autocar descoperit, urmând un traseu care va traversa mai multe zone importante ale orașului, înainte ca sărbătoarea să continue, de la 19:30, în Piața „Mihai Viteazul”.

Sărbătoare în Piața Mihai Viteazul din Craiova, 18 mai 2026. FOTOGRAFII: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Discursul antrenorului

„Le mulțumim acestor băieți, jucătorilor și familiilor lor. Nu este ușor, pentru că ei stau mult în cantonament. Am reușit asta datorita vouă, fanilor. Fără voi, ar fi fost imposibil.

Mulțumesc din toată inima. Nu vă voi uita nicioadată. Capitala, astăzi, nu e București. Capitala e Craiova”, a transmis antrenorul Filipe Coelho, într-un discurs emoționant ținut în fața fanilor din Piața Mihai Viteazul.