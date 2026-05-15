Imagini inedite cu un șef de stat european în România: A lăsat protocolul deoparte când a văzut un câine al străzii

Aflat într-o vizită discretă în România, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a mers joi la centrul de la Zărnești dedicat urșilor salvați. Pe drum, liderul s-a oprit din protocol pentru a mângâia un câine.

Președintele polonez a vizitat Sanctuarul AMP Libearty, proiect de protecție a animalelor. Oficialul de la Varșovia a adoptat simbolic ursul Batyr și a transmis felicitări organizatorilor, potrivit Agerpres.

După finalizarea vizitei, pe Facebook au apărut imagini în care președintele oprește coloana oficială și se apleacă pentru a mângâia un câine aflat pe traseu.

„Nu a fost doar o oprire într-un program diplomatic. A fost un moment discret, un gest autentic, venit din inimă, fără presă și fără să facă din asta un moment de laudă”, au declarat reprezentanții AMP Libearty despre vizita lui Karol Nawrocki la sanctuar.

Asociația „Milioane de Prieteni” a anunțat vineri că vizita liderului european a avut loc fără expunere publică, presă sau componente oficiale în programul diplomatic.

Deplasarea s-a făcut pe cale terestră de la București la Zărnești, în timp ce aeronava prezidențială a staționat pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, a precizat aceeași sursă.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-a aflat în România în această săptămână pentru a co-prezida cel de-al 11-lea Summit al Formatului București 9 (B9), desfășurat la Palatul Cotroceni.