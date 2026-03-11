Beznă digitală în războiul din Orientul Mijlociu. Un gigant din industria sateliților blochează accesul adversarilor la date tactice

Imagine satelitară realizată de Planet Labs pe 2 martie 2026 arată fumul care se ridică în urma unei explozii din portul Bandar Abbas, de-a lungul strâmtorii Ormuz. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia

Compania americană Planet Labs, unul dintre liderii mondiali în imagistica prin satelit, a extins restricțiile privind accesul la fotografiile sale din Orientul Mijlociu pentru a împiedica adversarii să le utilizeze pentru a ataca Statele Unite și aliații săi, un semn al modului în care expansiunea afacerilor spațiale comerciale poate avea un impact asupra conflictelor, informează Reuters.

Compania, care operează o flotă numeroasă de sateliți de imagistică a Pământului și vinde imagini actualizate frecvent guvernelor, firmelor și mass-media, a anunțat luni clienții că extinde restricțiile la o perioadă de 14 zile, față de o întârziere de patru zile impusă săptămâna trecută.

Măsura este temporară și are ca scop „limitarea distribuției necontrolate a imaginilor, care ar putea duce la accesarea și utilizarea lor neintenționată ca punct de sprijin tactic de către adversari”, a declarat un purtător de cuvânt al Planet Labs într-un comunicat.

„Acest conflict este dinamic și, în multe privințe, unic față de altele, prin urmare Planet ia măsuri ferme pentru a se asigura că imaginile noastre nu contribuie în niciun fel la atacurile asupra personalului aliat și NATO și asupra civililor”, a spus purtătorul de cuvânt.

Unii specialiști în domeniul spațial spun că Iranul ar putea avea acces la imagini comerciale, inclusiv prin intermediul altor adversari ai SUA.

Cum este folosit spațiul de armate

Armatele se bazează pe spațiu pentru toate activitățile, de la identificarea țintelor, ghidarea armelor și urmărirea rachetelor până la comunicații.

Ca semn al rolului central al spațiului în războiul modern, oficialii americani au declarat săptămâna trecută că forțele lor spațiale au fost printre „primele care au acționat” în operațiunea împotriva Iranului.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Spațial al SUA a refuzat să ofere detalii despre capacitățile utilizate.

Comandamentul Spațial este responsabil de urmărirea rachetelor, securizarea comunicațiilor și utilizarea sateliților Pentagonului pentru supravegherea forțelor americane și ale forțelor comune de pe teren.

În timp ce imaginile satelitare de înaltă calitate erau rezervate puterilor spațiale avansate, accesul la imagini din satelit comerciale a egalizat șansele, așa cum a experimentat Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

Operatorii de sateliți utilizează acum inteligența artificială pentru a accelera capacitatea de analiză a imaginilor și de identificare a zonelor de interes.

„Această analiză de specialitate era rezervată analiștilor militari de înaltă clasă, dar nu mai este cazul”, a declarat Chris Moore, consultant în industria apărării și vice-mareșal în rezervă al armatei britanice.

„În cele din urmă, se va crea un ochi atotvăzător din spațiu, care va face dificilă ascunderea forțelor militare și operațiunile de dezinformare”, a subliniat Moore.