„Focul s-a extins dintr-odată, ca o bombă”. Ce spun martorii și autoritățile despre incendiul puternic din Arad

Incendiul care a afectat, miercuri dimineață, o fabrică de polistiren din Arad a fost stins după o intervenție de aproximativ două ore a pompierilor, fără a exista victime, iar martorii au povestit că flăcările s-au extins extrem de rapid, transmite Agerpres.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad a transmis că incendiul a afectat o suprafață de 1.500 de metri pătrați din curtea fabricii, unde erau depozitate cantități mari de polistiren și materie primă. Totuși, nu a fost afectată și hala de producție.

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată, cu degajări mari de fum, la nivelul polistirenului depozitat în curtea societății comerciale, pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Arad, Ruxandra Klein.

„Focul s-a extins dintr-odată”

În curtea fabricii existau și butelii cu gaz, dar care au fost securizate de pompieri înainte să se producă explozii.

Paznicul fabricii a declarat că a sunat la 112 imediat ce a văzut flăcările, dar focul s-a extins foarte repede.

„Focul s-a extins dintr-o dată, ca o bombă. Se simțea flacăra, căldura, abia am deschis poarta să intre pompierii”, a declarat paznicul presei.

Cauzele izbucnirii incendiului nu se cunosc în acest moment iar autoritățile continuă cercetările.

Și Garda de Mediu face anchetă

Locuitori au primit trei mesaje RO-Alert din cauza fumului dens degajat din cauza incendiului. Fumul gros degajat a acoperit tot orașul și localități învecinate. Reprezentanții Gărzii de Mediu Arad au precizat că au început o anchetă din cauza poluării aerului.

Instituția a informat că, în urmă cu câteva zile, a avut loc un control la fabrica respectivă, dar nu au fost găsite nereguli.

Zeci de angajați au fost evacuați din hale de producție aflate în zona industrială unde a avut loc incendiul, dar nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.