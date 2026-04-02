Imagini spectaculoase din Creta: Orașele au devenit roșii după ce insula a fost lovită de praf saharian

Furtuna Erminio a inundat străzile, a determinat închiderea unor școli și a blocat feriboturile. În același timp, miercuri, unele zboruri au fost perturbate în Creta după ce praful provenit de la o furtună africană a umplut aerul, colorând cerul în roșu-portocaliu, potrivit BBC.

Fotografii realizate miercuri arată cum praful saharian a cuprins insula, iar orașele au căpătat o nuanță roșiatică.

Conform serviciului meteorologic național, joi se așteaptă vreme rea în majoritatea regiunilor Greciei, „cu ploi și furtuni intense și de lungă durată, precum și cu posibilitatea apariției grindinei la nivel local”.

În Creta este în vigoare o alertă roșie, în special în vestul și sudul insulei, de joi la prânz până târziu în noapte.

Pompierii au primit 674 de apeluri de urgență miercuri și în primele ore ale zilei de joi. Majoritatea au fost înregistrate în regiunea Attica, care include Atena, cele mai multe dintre acestea fiind legate de copaci căzuți.

Vânturile puternice au ținut feriboturile ancorate în porturi, presa elenă relatând că unele plecări ar putea fi reluate joi, dacă vremea o va permite.

Străzile, precum și subsolul secției locale de poliție din Nea Makri au fost inundate. Un pod a fost dărâmat pe insula Poros, iar vehiculele ar fi fost luate de ape. De asemenea, unele școli au fost închise. Lângă Atena, un bărbat a decedat. El a fost găsit sub o mașină în zona rurală Nea Makri joi dimineața, potrivit pompierilor.