Imagini virale: cât de aproape au trecut două avioane de pasageri de un stadion cu 55.000 de fani

Un spectacol aerian organizat la un meci de rugby din Cape Town a oferit și momente de panică, atât pentru cei aflați pe stadion, cât și pentru telespectatori.

Două aeronave de pasageri au survolat arena DHL, înainte partidei dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă, la o atitudine extrem de joasă, ridicând mai multe semne de întrebare legate de siguranța manevrei, relatează publicațiile News.com.au și Cape Town Etc.

Cele două aeronave au survolat stadionul, iar în ultimul moment au luat altitudine. Imaginile surprind cât de aproape s-au aflat de structura înaltă de 49 de metri a stadionului.

WATCH: Two Airlink Embraer 190's just flew dangerously low over DHL Stadium in Cape Town pic.twitter.com/qTlZzKjnzL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 29, 2026

„Este un survol la altitudine joasă și apoi este acest survol. Wow!”, a scris pe X Michael Glynn, expert în aviație, potrivit publicației australiene News.com.au.

look how low this flyover looked. two airlink passenger jets just flew over dhl stadium in cape town ahead of the springboks vs. all blacks match. pic.twitter.com/5r5nB1j9ti — Michael Rusch (@weeddude) August 29, 2026

Imaginile cu momentul au accentuat impresia vizuală a unui pericol iminent, însă sunt și date exacte despre această manevră. Datele analizate de FlyRadar arată că un avion a trecut la puțin peste 12 metri distanță de structura avionului. Iar, potrivit sursei citate, această traiectorie nu a pusw în pericol structura stadionului.

Survolul aeronavelor comerciale la meciurile majore de rugby reprezintă o tradiție veche în Africa de Sud, inaugurată la finala Cupei Mondiale din 1995.