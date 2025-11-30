Imaginile dezastrului din sudul Asiei, după inundațiile care au ucis sute de oameni / „Blocați în apă timp de șapte zile, nicio instituție nu a venit să ne ajute”

Oamenii traversează o stradă inundată după ploile torențiale din Wellampitiya, la periferia orașului Colombo din Sri Lanka, pe 30 noiembrie 2025. Credit line: Ishara S. KODIKARA / AFP / Profimedia

Sute de persoane au murit sau sunt date dispărute în Asia de Sud-Est, unde ploile musonicie au provocat unele dintre cele mai grave inundații cu care s-a confruntat regiunea în ultimii ani. Imaginile din Indonezia, Malaysia și Thailanda arată pagubele devastatoare provocate de potop.

Milioane de persoane sunt afectate de inundații, iar autoritățile din aceste țări din sudul Asiei anunță un bilanț al deceselor de ordinul sutelor, potrivit BBC.

Pe insula Sumatra din Indonezia au murit peste 400 de oameni, iar numărul deceslor ar putea crește în continuate, având în vedere că zeci de persoane sunt date dispărute, au transmis autoritățile duminică.

Aici eforturile de evacuare sunt încă în curs de desfășurare, drumurile principale fiind blocate, iar internetul și electricitatea fiind restabilite doar parțial.

Autoritățile au declarat duminică că numărul morților în Thailanda a crescut la 170. Au fost raportate și câteva decese în Malaezia. În cele 10 provincii afectate de inundații, peste 3,8 milioane de persoane au fost afectate, a declarat sâmbătă guvernul.

Orașul thalandez Hat Yai a înregistrat săptămâna trecută 335 mm de precipitații într-o singură zi, cea mai puternică ploaie din ultimii 300 de ani. Pe măsură ce apele s-au retras, autoritățile au înregistrat o creștere bruscă a numărului de victime.

La un spital din Hat Yai, angajații au fost nevoiți să mute cadavrele în camioane frigorifice, după ce morga a devenit neîncăpătoare, a raportat agenția de știri AFP.

„Am fost blocați în apă timp de șapte zile și nicio instituție nu a venit să ne ajute”, a declarat Thanita Khiawhom, locuitoare din Hat Yai, pentru BBC Thai.

Cel puțin 193 de persoane au murit în Sri Lanka, peste 200 sunt date dispărute, iar peste 20.000 de case au fost distruse, potrivit unui raport al Centrului de gestionare a dezastrelor din această țară insulară asiatică.

În urma ciclului Ditwah, autoritățile au anunțat stare de urgență, declarând că aproximativ o treime din țară se află fără electricitate și apă curentă. În unele zone au fost emise ordine de evacuare, deoarece nivelul apei din râul Kelani continuă să crească rapid.