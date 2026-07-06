Imaginile momentului: Sute de mii de oameni pe străzile din Teheran la funeraliile fostului ayatollah

Încă din primele ore ale zilei de luni, mulțimile impresionate au început să se adune în capitala iraniană, oamenii fluturând steaguri și ținând în mâini fotografii ale fostului ayatollah Ali Khamenei.

Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de peste 35 de ani, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene americane și israeliene în luna februarie. Funeraliile sale au început vineri și se vor întinde pe durata a șase zile. Înmormântarea este programată pentru joi în orașul Mashhad, din nord-estul țării.

Amploarea și profunzimea manifestației de luni este estimată la ordinea sutelor de mii de către BBC și New York Times, în timp ce The Guardian vorbește de milioane.

Mulțimea cere răzbunare

Astăzi este ultima dintre cele trei zile de doliu public la Teheran, înainte ca ceremoniile să se mute în orașele sfinte pentru musulmanii șiiți din Iran și din Irakul vecin.

Potrivit BBC, evenimentele din Teheran nu sunt doar o simplă înmormântare, ci unele atent coregrafiate și extrem de politice.

Steagurile roșii, simbol al răzbunării, sunt prezente peste tot prin mulțime, iar unii participanți au afișe amenințătoare la adresa președintelui SUA, Donald Trump.

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O parte dintre acestea sunt doar slogane, dar furia provocată de asasinarea ayatollahului alimentează și nemulțumirea din rândurile noilor lideri iranieni, cei mai radicali dintre aceștia condamnând negocierile cu echipa lui Trump.

Procesiunea a trecut prin zone din Teheran care au fost lovite în timpul războiului care a început la sfârșitul lunii februarie. Unul dintre locurile grav avariate a fost Universitatea Tehnică Sharif, una dintre cele mai prestigioase instituții academice din Iran.

Conform postului public de televiziune IRIB, care citează un oficial implicat în organizarea ceremoniei, cortegiul funerar de astăzi este preconizat să dureze între 10 și 12 ore în total.

Principalul absent de la funeralii

Personalitatea principală care nu a apărut încă în cadrul ceremoniei funerare este Mojtaba Khamenei, al treilea lider suprem al Iranului și fiul lui Ali Khamenei.

Conform relatărilor din presa iraniană, acesta a fost rănit în același atac în care și-a pierdut viața tatăl său, în prima zi a războiului, când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie.

Israelul promisese, atât înainte, cât și după numirea sa ca ayatollah, că va fi o țintă. Absența sa este interpretată prin motive de securitate, deși oficialii iranieni nu au oferit încă o explicație.

Până în prezent, singurele declarații ale lui Mojtaba Khamenei de la preluarea funcției la începutul lunii martie au fost sub forma unor comunicate scrise publicate în mass-media iraniană, iar el nu a apărut încă în public.

Armistițiu fragil

Procesiunea funerară de astăzi are loc pe fondul menținerii unui armistițiu fragil între SUA și Iran, în timp ce negocierile privind un acord de pace permanent continuă.

Aceste negocieri au fost suspendate de vineri, odată cu începerea ceremoniei funerare, potrivit președintelui american Donald Trump.

El a declarat sâmbătă pentru site-ul de știri Axios că iranienii „implorau să se ajungă la un acord”, dar a precizat că ambele părți au decis să ia o pauză de o săptămână de la negocieri până la încheierea ceremoniei funerare a lui Khamenei.

Iranul nu a făcut niciun comentariu oficial cu privire la suspendarea negocierilor.