Imigrația a oprit declinul de 12 ani al populației Italiei, dar numărul nașterilor a scăzut la un nou minim istoric

Persoane în apropierea Colosseumului din Roma, unul dintre simbolurile Italiei, FOTO: Jon Bower / Universal images group / Profimedia

Populația Italiei s-a stabilizat după 12 ani de declin, imigrația compensând aproape în totalitate scăderea numărului de nașteri, în timp ce speranța de viață continuă să crească, a anunțat marți institutul național de statistică ISTAT, citat de Reuters.

Datele preliminare arată că populația rezidentă era de 58,94 milioane la 1 ianuarie anul acesta, practic neschimbată față de aceeași perioadă a anului trecut, a precizat ISTAT în raportul său demografic anual.

„Italia rămâne o țară în care doar un sold migrator net foarte pozitiv poate compensa un spor natural în mare parte negativ și în care populația continuă să îmbătrânească”, a transmis biroul de statistică.

Acesta a adăugat că, fără un flux constant de migranți, populația țării își va relua scăderea, amplificând presiunile pe termen lung asupra pieței muncii și asupra finanțelor publice.

Afluxul de imigranți a avut loc sub guvernul de dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, care a adoptat o linie dură față de migranții fără acte, dar a crescut totodată numărul vizelor de muncă pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Nașterile au scăzut în schimb în Italia la un nou minim istoric

Numărul nașterilor a scăzut la 355.000 în 2025, cu 3,9% mai puțin față de anul precedent, atingând un nou minim istoric de la unificarea țării în 1861, în timp ce numărul deceselor a rămas în linii mari stabil, la 652.000. Sporul natural negativ rezultat este de aproape 300.000 de persoane.

Rata fertilității a scăzut și mai mult, la o medie de 1,14 copii per femeie, printre cele mai reduse niveluri din Europa și mult sub pragul de înlocuire de 2,1, o consecință a amânării momentului de a deveni părinte și a reducerii numărului de potențiali părinți.

Soldul migrației nete a fost de 296.000, sosirile din străinătate ajungând la 440.000, în timp ce emigrarea a scăzut puternic la 144.000, cel mai redus nivel înregistrat în ultimul deceniu.

Populația rezidentă străină a crescut cu 188.000, ajungând la 5,56 milioane.

Speranța de viață a crescut în continuare după anii pandemiei de COVID-19, ajungând la 81,7 ani pentru bărbați și 85,7 ani pentru femei, plasând Italia printre țările cu cea mai mare longevitate din Uniunea Europeană, a mai transmis ISTAT.