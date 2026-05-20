IMM-urile românești, sub presiune competitivă. Un nou program oferă acces la consultanță și granturi pentru adopția tehnologiei și implementare AI

Business Forward deschide astăzi înscrierile pentru IMM-urile din România: educație în AI de la Harvard Business School AI Institute, consultanță și granturi de 1.000.000 de lei, gratuit, pe businessforward.ro.

Social Innovation Solutions, alături de Raiffeisen Bank, deschid astăzi aplicările în Business Forward, program național de accelerare în AI și tehnologie, dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din România. Companiile eligibile pot depune aplicații pe platforma businessforward.ro, participarea fiind gratuită.

Programul vine într-un moment în care presiunea competitivă asupra IMM-urilor românești este mai mare ca oricând. Doar 5,2% dintre companiile din România folosesc tehnologii AI, de aproape 6 ori mai puțin decât media europeană de 30% și de 8 ori mai puțin decât Danemarca, liderul UE cu 42% (Eurostat, 2025). Pentru un antreprenor român, asta înseamnă că majoritatea competitorilor săi din Europa operează deja cu instrumente pe care el încă nu le-a adoptat. Decalajul nu este static, cu fiecare an în care adopția avansează în vest și stagnează în România, distanța devine mai greu de recuperat. Business Forward este structurat tocmai pentru a acoperi acest gol: un traseu complet, de la educație în AI dezvoltată de Harvard Business School AI Institute și conectare cu furnizori de soluții tehnologice, până la consultanță și granturi de până la 1.000.000 de lei pentru implementare, totul gratuit pentru companiile acceptate.

Cine poate aplica

Programul se adresează IMM-urilor cu cifră de afaceri cuprinsă între 1 și 5 milioane de euro. Sectoarele vizate cu prioritate sunt producția și industria ușoară, logistica și transporturile, agricultura și industria alimentară, retailul și e-commerce-ul, serviciile B2B, educația și sănătatea privată. Pot aplica însă companii din orice domeniu care urmăresc adoptarea de soluții digitale și AI.

Ce oferă programul

Companiile acceptate vor primi acces la un parcurs de educație digitală dezvoltat de Harvard Business School AI Institute, care acoperă fundamentele inteligenței artificiale generative, aplicarea strategică a AI în organizații și conducerea proceselor de implementare la nivel executiv.

Dincolo de componenta educațională, programul funcționează și ca punte de legătură între IMM-uri și furnizori de soluții de digitalizare și automatizare, prin webinarii dedicate în care antreprenorii pot identifica ce tehnologii pot fi integrate în propriile operațiuni.

Programul intensiv și granturile

În toamnă, o parte a companiilor acceptate în Business Forward va intra într-un program intensiv care combină workshop-uri offline și online, bootcampuri și sesiuni de consultanță.

Fiecare companie selectată va primi consultanță pentru elaborarea unui business case centrat pe o soluție concretă de modernizare sau automatizare.

Finaliștii vor concura pentru patru granturi cu o valoare totală de 1.000.000 de lei: un grant de 400.000 de lei și trei granturi de câte 200.000 de lei fiecare. Fondurile sunt destinate exclusiv implementării soluțiilor tehnologice identificate în cadrul programului.

Aplicările in program sunt deschise începând cu 20 mai 2026.

Articol susținut de Social Innovation Solutions