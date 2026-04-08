Impact Bucharest devine Impact SEE – o schimbare care reflectă rolul tot mai vizibil al Europei de Sud-Est în economia și tehnologia la nivel european

Inteligența artificială începe să accelereze transformările în tot mai multe sectoare, tensiunile geopolitice nu mai sunt doar un fundal, iar incertitudinea a devenit o constantă în deciziile de business. În acest context, Europa de Sud-Est nu mai poate fi privită doar ca o piață emergentă, ci tot mai clar ca un spațiu în care se întâlnesc unele dintre cele mai importante procese de transformare ale lumii contemporane.

„În Europa de Sud-Est observăm astăzi ceva ce, în urmă cu câțiva ani, era mai puțin evident: o conectare tot mai puternică la principalul curent economic și tehnologic al Uniunii Europene. O regiune care până de curând recupera decalajele crește astăzi mai rapid decât media UE și devine un spațiu în care sunt testate soluții cu relevanță europeană. Transformarea Impact Bucharest în Impact SEE reflectă această nouă realitate”, spune Krystian Wolak, fondatorul Impact SEE.

Impact SEE va avea loc pe 29–30 septembrie 2026, la București, reunind lideri din business, tehnologie, politică, media și cultură.

Bucureștiul a fost începutul

Impact Bucharest a pornit de la energia unui oraș și de la rolul său în creștere pe harta Europei. Astăzi, însă, ritmul schimbărilor și amploarea inovațiilor din această parte a continentului depășesc clar granițele unei singure metropole.

Europa de Sud-Est începe să fie privită nu doar ca o zonă de oportunitate, ci ca un actor în sine în procesele economice și tehnologice globale. Adoptarea accelerată a inteligenței artificiale, nevoia de reziliență digitală într-un context de amenințări tot mai complexe și transformările rapide din banking, fintech și comerț digital contribuie la această repoziționare.

În acest context, Impact SEE marchează o extindere firească a direcției în care se mișcă regiunea. Este o platformă în care se întâlnesc perspective din business, tehnologie, politică și cultură – nu doar pentru a descrie transformările în curs, ci pentru a le înțelege și a le traduce în decizii concrete. În practică, această schimbare înseamnă o rețea mai extinsă de contacte, un context internațional mai puternic și o diversitate mai mare de experiențe, care depășesc o singură locație.

Decizii care modelează viitorul

Una dintre temele centrale ale ediției din acest an este trecerea de la experiment la implementare în zona inteligenței artificiale. Discuțiile nu mai rămân la nivelul potențialului, ci se mută în zona aplicată: cum trec companiile de la proiecte pilot la implementări la scară largă, cum folosesc datele în procesul decizional și ce se schimbă, concret, în modul de lucru al echipelor.

Această tranziție nu este specifică doar AI-ului. Odată cu rolul tot mai important al tehnologiei, apar și întrebări legate de etică, transparență și încredere, mai ales într-un moment în care sisteme AI devin parte din viața de zi cu zi.

O dinamică similară se regăsește în sectorul financiar și în serviciile digitale. Digitalizarea accelerează, comportamentele consumatorilor se schimbă mai rapid decât înainte, iar competiția din zona fintech obligă instituțiile să funcționeze într-un ritm care, cu doar câțiva ani în urmă, părea greu de atins.

În același timp, securitatea digitală capătă o importanță tot mai mare – nu doar ca problemă tehnologică, ci ca element esențial pentru continuitatea businessului și reziliența infrastructurii.

Business și leadership în practică

În septembrie, la București, se vor întâlni lideri și experți din diferite domenii ale transformărilor actuale – de la business și tehnologie până la știință și cultură.

Prezența lui Ryan Reynolds la Impact SEE ilustrează modul în care se schimbă relația dintre creativitate, marketing și business într-o economie bazată pe atenție. Experiența sa antreprenorială și capacitatea de a construi branduri prin storytelling rapid și adaptat contextului îl transformă într-un exemplu al unui nou tip de lider.

La rândul său, Anna Lembke, profesoară de psihiatrie la Universitatea Stanford și autoarea volumului „Dopamine Nation”, aduce în discuție impactul acestor transformări asupra comportamentului uman. Într-o lume în care competiția nu mai este doar pentru piață, ci și pentru atenție, cercetările sale despre dependență, suprastimulare și echilibrul dintre plăcere și stres devin relevante nu doar pentru sănătatea individuală, ci și pentru performanța organizațională.

În jurul acestor teme se reunesc și lideri din economie, banking și tehnologie, aducând perspective direct legate de transformările din regiune. Carlos Mulas-Granados, reprezentant al Fondului Monetar Internațional, vorbește despre presiunile macroeconomice, iar Ömer Tetik despre adaptarea sectorului bancar la noile realități.

Ana Maria Borlovan (Uber), Marius Costin (NETOPIA) și Bartosz Ciołkowski (Mastercard) completează această perspectivă cu experiența practică a dezvoltării businessului în contexte diferite de reglementare și piață, precum și cu transformarea ecosistemului de plăți digitale în regiune.

Organizatorii anunță că noi nume și teme vor fi comunicate în săptămânile următoare.

