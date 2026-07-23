Implant dentar: cât durează, când se poate pune dintele imediat și ce se întâmplă cu osul dacă amâni

Pe scurt. Un implant dentar se integrează în os în 3 până la 6 luni, mai repede la mandibulă, mai lent la maxilar. Osul de sub dintele pierdut începe să se retragă din primele săptămâni: până la 50% din lățimea crestei dispare în primul an, iar două treimi din pierdere se produc în primele trei luni. Momentul intervenției cântărește, așadar, aproape la fel de mult ca tehnica.

Cei mai mulți pacienți ajung la implant târziu. Nu din nepăsare, ci pentru că un dinte lipsă din zona laterală nu doare și nu se vede când zâmbești. Între extracție și decizia de a pune ceva la loc trec, de multe ori, ani buni. În tot acest timp, sub gingie se întâmplă ceva ce nu se simte deloc.

Ce se întâmplă cu osul după ce pierzi un dinte?

Lățimea crestei alveolare scade cu până la 50% în primul an de la extracție, iar la șase luni studiile de morfometrie raportează reduceri de până la 63% din lățime și până la 22% din înălțimea inițială. Explicația este mecanică, nu misterioasă: rădăcina dintelui era motivul pentru care osul exista acolo. Fără forțele transmise prin masticație, organismul retrage țesutul pe care nu îl mai folosește.

Procesul nu se oprește după primul an. În lipsa unei proceduri de prezervare a crestei făcută chiar la extracție, 40-60% din volumul osos se pierde în primii doi sau trei ani, după care ritmul scade la 0,25-0,5% pe an. Consecința practică este simplă. Cu cât aștepți mai mult, cu atât cresc șansele să ai nevoie de o etapă în plus, de adiție de os sau de sinus lift, înainte ca implantul să poată fi montat. Aceeași lucrare, mai multe luni și mai mulți bani.

Cât durează un implant dentar, de la prima consultație la coroana finală?

Protocolul clasic prevede 3 luni de vindecare la mandibulă și 6 luni la maxilar. Reperul vine de la Brånemark, medicul suedez care a descris osteointegrarea, și se folosește și astăzi. Mandibula are os mai dens și o vascularizație mai bună, deci integrează implantul mai repede decât maxilarul, unde osul e mai poros, mai ales în zona molarilor.

Etapele arată cam așa:

Consultație, tomografie 3D (CBCT) și plan de tratament: una sau două vizite. Inserția implantului: 30-60 de minute per implant, sub anestezie locală. Osteointegrarea: 3-6 luni, perioadă în care porți o lucrare provizorie. Bontul protetic și coroana finală: două sau trei ședințe, la câteva săptămâni distanță.

Suprafețele moderne, tratate chimic sau prin sablare, scurtează perioada de vindecare față de implanturile din anii 90. Nu o elimină.

Când se poate pune dintele imediat și când nu?

Rata de supraviețuire la 10 ani este de 93,3% pentru implanturile încărcate imediat și 94,9% pentru cele încărcate după vindecare. Diferența e mică. Condițiile în care se poate lucra imediat sunt însă stricte.

Implantul trebuie să fie ferm ancorat în os chiar din momentul inserției. Dacă osul e moale sau insuficient, dintele provizoriu pus în aceeași zi se mișcă microscopic la fiecare mușcătură, iar micromișcările acelea împiedică integrarea. În zona frontală, unde nimeni nu vrea să stea trei luni cu un spațiu gol, încărcarea imediată se alege des. În zona laterală, unde forțele de masticație sunt mari și oricum nu se vede nimic, de multe ori merită să aștepți.

Întrebarea corectă la consultație nu e „se poate imediat?”. E „în cazul meu, ce pierd dacă aștept și ce risc dacă nu aștept?”.

Ce înseamnă All-on-4 și pentru cine funcționează?

All-on-4 înseamnă o arcadă completă de dinți ficși sprijinită pe patru implanturi, dintre care cele posterioare sunt înclinate ca să prindă osul disponibil și să ocolească sinusul sau nervul. Studiile cu urmărire între 1 și 10 ani raportează rate de supraviețuire între 90% și 100%, atât la maxilar cât și la mandibulă. Este opțiunea pentru pacienții care au pierdut toți dinții de pe o arcadă sau îi au atât de compromiși încât nu mai merită păstrați.

All-on-4 All-on-6 Implanturi per arcadă 4 6 Os necesar mai puțin, implanturile posterioare sunt înclinate mai mult, implanturi drepte Adiție de os sau sinus lift de regulă se evită mai frecvent necesare Distribuția forțelor bună pentru arcade normale mai bună la arcade lungi sau la bruxism Lucrare provizorie fixă în aceeași zi frecvent posibilă frecvent posibilă

Alegerea între cele două nu ține de principiul „mai multe e mai bine”. Ține de cantitatea de os disponibil, de forța de masticație și de tipul lucrării finale. La pacienții cu bruxism sau cu arcadă lungă, șase implanturi distribuie mai uniform încărcarea. La un pacient cu os atrofiat la maxilar, patru implanturi înclinate pot fi singura variantă care evită o grefă osoasă extinsă.

Ce faci când nu mai ai destul os?

Când tomografia arată că lățimea sau înălțimea osului nu susțin un implant, există două proceduri folosite curent, plus investigația care le decide pe amândouă.

Adiție de os (grefă osoasă). Se adaugă material de substituție osoasă peste sau în interiorul crestei, ca să refacă volumul pierdut după extracție. Vindecarea durează câteva luni înainte ca implantul să poată fi inserat, deși în cazurile ușoare grefa și implantul se pot face în aceeași ședință.

Sinus lift (elevație de sinus). La maxilarul superior, în zona molarilor, podeaua sinusului maxilar se ridică și se adaugă os dedesubt, atunci când înălțimea rămasă e prea mică pentru un implant. Se poate face separat sau simultan cu inserția implantului, în funcție de cât os a mai rămas.

CBCT. Tomografie volumetrică cu fascicul conic. Măsoară osul în trei dimensiuni și localizează exact nervul alveolar inferior și sinusul. O radiografie panoramică arată o umbră; CBCT-ul arată dacă ai patru sau unsprezece milimetri de os deasupra nervului.

Diferența dintre o planificare făcută pe tomografie și una făcută „din ochi” se vede peste zece ani, nu în ziua intervenției, spun medicii de la MD Dental Implant Center din Pitești, o clinică unde partea chirurgicală și cea protetică sunt făcute de aceeași echipă, în același loc.

Cât rezistă, de fapt, un implant dentar?

Rata de supraviețuire la 10 ani este de 96,4% la nivel de implant, potrivit unei meta-analize care a inclus 18 studii prospective. Când datele se corectează statistic pentru pacienții pierduți din urmărire, estimarea coboară la 93,2%. La pacienții de peste 65 de ani, 91,5%. Sunt cifre bune, dar descriu implantul, nu coroana de deasupra lui, care se poate uza sau fisura mult mai devreme și se înlocuiește separat.

Ce mută cifrele în jos se știe destul de exact: fumatul, diabetul necontrolat, boala parodontală netratată și igiena orală deficitară. Peri-implantita, inflamația țesutului din jurul implantului, evoluează tăcut și e principalul motiv de pierdere tardivă. Un implant nu face carie, dar osul din jurul lui se poate infecta exact ca la un dinte natural. De asta controalele periodice și detartrajul profesional nu sunt opționale după o lucrare pe implanturi.

Ce merită întrebat înainte să începi tratamentul?

Patru întrebări schimbă complet calitatea unei prime consultații, indiferent de clinică. Ce sistem de implanturi folosiți și de ce acela. Ce se întâmplă, concret, dacă implantul nu se integrează. Cine face partea chirurgicală și cine face partea protetică. Ce plan de control am după montare.

Prima întrebare pare tehnică, dar are o miză foarte practică: componentele protetice trebuie să existe pe piață și peste zece ani. Un sistem obscur, luat pentru că era ieftin, poate dispărea, iar atunci o coroană spartă devine o problemă mult mai scumpă decât o coroană spartă.

În Argeș, pacienții care caută implantologie în Pitești ajung de obicei la cabinetele care au tomograf propriu și echipă completă în același loc, tocmai ca planificarea și execuția să nu se fragmenteze între două adrese. MD Dental Implant Center funcționează în Pitești, pe strada C.A. Rosetti nr. 5, cu șapte specialități stomatologice în aceeași echipă. Telefon: 0756 219 602.

Întrebări frecvente despre implantul dentar

Doare montarea unui implant dentar?

Intervenția se face sub anestezie locală și nu doare. Disconfortul apare după, în primele două sau trei zile, sub formă de tumefiere și sensibilitate, și se controlează cu antiinflamatoare uzuale. Majoritatea pacienților se întorc la activitatea normală a doua zi.

Cât stau fără dinte după extracție?

Depinde de zonă și de os. În zona frontală se montează de obicei o lucrare provizorie fixă sau mobilă din prima zi, ca să nu rămână spațiu vizibil. În zona laterală, provizoriul se poate amâna. Nu rămâi fără dinte pe perioada osteointegrării.

Se poate face implant dacă fumez?

Da, dar fumatul crește semnificativ riscul de eșec și de peri-implantită, pentru că reduce vascularizația gingiei și încetinește vindecarea. Recomandarea standard este oprirea fumatului cu cel puțin două săptămâni înainte de intervenție și pe toată perioada vindecării.

Ce se întâmplă dacă implantul nu se integrează?

Implantul se îndepărtează, zona se lasă să se vindece câteva luni, uneori cu adiție de os, apoi se poate insera un implant nou. Eșecurile precoce apar de regulă în primele săptămâni și se depistează la controlul de verificare, înainte de montarea coroanei.

Implantul se simte ca un dinte natural?

Funcțional, da: poți mușca și mesteca normal. Senzorial, nu complet. Dintele natural are ligament parodontal, care transmite creierului informații despre presiune. Implantul e fixat direct în os, fără ligament, deci percepția forței este diferită în primele luni.

Câți ani rezistă coroana de pe implant?

Coroana are o durată de viață mai scurtă decât implantul din os și se poate înlocui separat, fără să se atingă implantul. Uzura depinde de material, de bruxism și de igienă. Ceramica pe zirconiu rezistă mai bine la abraziune decât compozitul.

Surse

Long-term (10-year) dental implant survival: a systematic review and sensitivity meta-analysis, Journal of Dentistry

Effect of alveolar ridge preservation after tooth extraction: a systematic review and meta-analysis, Journal of Dental Research

The All-on-four concept for fixed full-arch rehabilitation of the edentulous maxilla and mandible, International Journal of Implant Dentistry

A systematic review of survival rates of osseointegrated implants following immediate loading, PMC

Articol susținut de MD Dental Implant Center