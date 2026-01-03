Implicarea CIA în prinderea lui Maduro

De cel puțin o lună, Statele Unite au avut acces la localizarea live a lui Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, printr-o metodă nedezvaluită de americani.

CIA a avut o mică echipă pe teren încă din august, care a reușit să obțină informații despre obiceiurile lui Maduro, ceea ce a facilitat capturarea lui, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Alte două surse au declarat pentru Reuters că agenția de informații avea și un informator apropiat de Maduro, care îi monitoriza mișcările și era pregătit să îi identifice locația exactă pe măsură ce operațiunea se desfășura.

Potrivit uneia dintre surse, consilierul principal al lui Trump, Stephen Miller, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și directorul CIA John Ratcliffe au format o echipă de bază care a lucrat la operațiune timp de luni de zile, organizând întâlniri și convorbiri telefonice regulate, uneori zilnice. De multe ori, ei se întâlneau și cu președintele.

CIA a folosit și o flotă de drone „stealth”

The New York Times scrie și el că o sursă CIA din guvernul venezuelean a monitorizat locația lui Nicolás Maduro atât în zilele, cât și în momentele dinaintea capturării sale de către forțele speciale americane, potrivit unor persoane informate cu privire la operațiune.

Agenția americană de spionaj, au spus persoanele respective, a produs informațiile care au dus la capturarea lui Maduro, monitorizând poziția și mișcările acestuia cu o flotă de drone „stealth” care au asigurat o monitorizare aproape constantă a Venezuelei, pe lângă informațiile furnizate de sursele sale venezuelene.

Iar agenții CIA care acționau clandestin în Venezuela din august au adunat informații despre „stilul de viață” și mișcările lui Maduro.

Ziarul spune că nu este clar cum a recrutat CIA sursa venezueleană care i-a informat pe americani despre locația lui Maduro, dar foști oficiali au spus că agenția a fost în mod clar ajutată de recompensa de 50 de milioane de dolari oferită de guvernul SUA pentru informații care să ducă la capturarea acestuia.

Una dintre persoanele informate cu privire la capturarea lui Maduro a spus că aceasta a fost rezultatul unei parteneriate strânse între agenție și armată și a implicat „luni de planificare meticuloasă”. Un oficial american de rang înalt a declarat că CIA și analiștii operațiunilor speciale l-au „localizat” pe Maduro – adică l-au localizat cu precizie – încă de la începutul planificării operațiunii.

Deși CIA a jucat un rol esențial în planificarea și desfășurarea operațiunii, misiunea a fost o operațiune de aplicare a legii efectuată de forțele speciale ale armatei americane, și nu o operațiune desfășurată sub autoritatea agenției.