SRI a plătit timp de trei ani un spion detașat la altă instituție, de la care primea încă un salariu. Ce sumă a încasat

Un ofițer SRI a primit salariu, inclusiv norma de hrană și de la Serviciul Român de Informații, și de la Ministerul Afacerilor Externe, iar timp de aproape trei ani niciuna dintre instituții nu a sesizat neregula, arată o hotărâre a Tribunalului București, consultată de HotNews.

Când SRI a descoperit neregula, bărbatul a refuzat să restituie banii încasați necuvenit.

Peste 250.000 de lei îi impută SRI. Tribunalul București a dat câștig de cauză SRI în 12 februarie. Decizia nu este, însă, definitivă.

HotNews a solicitat un punct de vedere SRI despre acest caz, însă instituția a invocat că „datele solicitate sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public”

Ofițerul SRI a fost detașat la Ministerul Afacerilor Externe în perioada 5 noiembrie 2021- 31 august 2024 în vederea executării unor misiuni permanente în străinătate.

Ofițerul spune că vina aparține SRI

În perioada detaşării, el a continuat să încaseze plățile pentru drepturile pe care le avea anterior în calitate de cadru militar nedetaşat al SRI, respectiv: drepturi de soldă, drepturi de echipare şi drepturi de hrană.

Serviciul Român de Informații și-a dat în judecată angajatul detașat la Ministerul Afacerilor Externe, după ce recuperarea prejudiciului pe cale administrativă a eșuat.

Angajatul nu a contestat primirea banilor, însă a refuzat restituirea lor, considerând că nu are nicio vină, potrivit datelor din dosarul aflat pe rolul Tribunalului București.

Banii de la SRI nu au fost consemnați în declarația de avere

În perioada detașării, ofițerul a încasat de la SRI 253.352 de lei, compusă din 210.223 de lei reprezentând soldă netă şi 43.129 de lei reprezentând normă de hrană, potrivit actelor din instanță.

În toate declarațiile avere publicate în perioada 2022-2024, el a indicat doar sumele câștigate de la Ministerul Afacerilor Externe, în total: 109.414 dolari și 55.000 lei. Sumele nu cuprind și veniturile din anul fiscal 2024, declarația de avere din anul 2025 nemaifiind publică.

În instanță, avocatul ofițerului a solicitat respingerea demersului SRI, arătând că a fost culpa instituției nu a angajatului.

„Această primire de sume nedatorate trebuie interpretată în ceea ce înseamnă cheia întregii legiferări în această materie a răspunderii materiale a militarilor și anume că, aceste sume nedatorate ar trebui să rezulte dintr-o conduită, dintr-o acțiune, dintr-un fapt generator de consecințe juridice din partea pârâtului. Ori pârâtul nu a avut nicio legătură cu aceste sume”, a susținut avocatul în instanță, potrivit încheierii de ședință.

Apărarea nu a fost însușită de instanță, judecătorul subliniind că „existenţa ori nu a culpei pârâtului nu prezintă relevanţă în prezenta cauză”, fiind vorba de o plată nedatorată.

Explicațiile judecătorului

Instanța a admis acțiunea SRI și l-a obligat pe ofițer să restituie instituției sumele încasate necuvenit, mai puțin solda de grad și a drepturilor pentru echipare.

„Nu se poate susţine că, pe perioada detaşării, solda lunară constituie un drept câştigat deoarece, aşa cum s-a arătat, legea stabileşte în mod expres că, în acel interval, personalul militar poate beneficia doar de solda de grad, nu de cea lunară, restul drepturilor salariale urmând a fi achitate de unitatea la care s-a realizat detaşarea”, a motivat judecătorul decizia.

În plus, instanța a subliniat că teoria drepturilor câştigate, invocată de ofițerul SRI, nu este aplicabilă întrucât aceasta nu poate justifica păstrarea unor drepturi salariale pe care le-a încasat cu nesocotirea prevederilor legale.

„Teoria dreptului câştigat nu validează un drept acordat cu nerespectarea legii”, a conchis judecătorul.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul București pe 12 februarie nu este definitivă.

Ce spune legea în cazul angajaților detașați

Legea 153/2017, privind personalul plătit din fonduri publice, are prevederi clare în cazul detașărilor. În perioada detașării, personalul militar detașat în afara instituțiilor de ordine publică și securitate națională beneficiază de următoarele drepturi salariale:

salariul de bază al funcţiei îndeplinite, indemnizaţii, premii, sporuri, precum şi alte drepturi de natură salarială care se acordă personalului civil din entităţile unde îşi desfăşoară activitatea, potrivit reglementărilor care se aplică în entităţile respective;

solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, a cărei valoare variază între 220 lei și 410 lei brut, în funcție de grad.

Legea menționează explicit că veniturile salariale se plătesc de către instituția unde personalul detașat își desfășoară activitatea. Doar solda de grad este plătită de către instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate națională de unde personalul a fost detașat.

SRI a refuzat să comenteze

Cum a fost posibil ca SRI să plătească timp de trei ani salariul unui angajat care nu mai lucra în instituție? Este acesta un caz singular?

Instituția a refuzat să comenteze, invocând că precizările solicitate HotNews „sunt exceptate de la liberul acces la informațiile de interes public”.

