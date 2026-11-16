„Importanță revoluționară”. China anunță ce vor discuta Xi, Trump și Putin la summitul istoric din Shenzen

Beijingul nu confirmă puncte specifice de pe ordinea de zi, dar mulți speră că cele trei mari puteri nucleare ale lumii vor discuta despre denuclearizare.

Întâlnirea dintre președinții Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna aceasta la Shenzhen, în China, va aborda subiecte de „importanță deschizătoare de drumuri”, inclusiv „apărarea păcii mondiale”, a anunțat luni Ministerul de Externe de la Beijing.

Confirmarea discuțiilor trilaterale de joi, 19 noiembrie, primele de acest gen, care vor avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), consolidează statutul lui Xi ca factor de influență global, în timp ce acesta va prezida evenimentele din strălucitorul centru tehnologic din sudul țării, Shenzhen, scrie The Guardian.

Subiectele care vor fi discutate de către Xi, Trump și Putin sunt departe de a fi clare, dar mulți – inclusiv secretarul general al ONU – speră că denuclearizarea va fi discutată între cele trei mari puteri nucleare ale lumii.

Într-o convorbire telefonică din această săptămână, șeful diplomației chineze, Wang Yi, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, „au convenit asupra importanței unor discuții semnificative la nivel de lideri pentru a promova obiective precum pacea și denuclearizarea”, a transmis Departamentul de Stat al SUA.

China a fost ultima dintre cele trei puteri care a confirmat desfășurarea întâlnirii trilaterale, iar comunicatul său nu a confirmat puncte specifice de pe ordinea de zi.

Liderii „vor avea un schimb de opinii aprofundat cu privire la menținerea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri, ceea ce are o importanță revoluționară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning. „O comunicare mai strânsă între China, Rusia și Statele Unite, alături de gestionarea divergențelor și stabilizarea relațiilor, servește intereselor tuturor celor trei țări”, a adăugat reprezentantul diplomației chineze, citat și de Reuters.

Kremlinul a afirmat că „importanța și simbolismul acestei întâlniri sunt greu de subestimat”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că, dacă cei trei lideri „se vor angaja cu adevărat într-un proces semnificativ de denuclearizare, aceasta va fi o mare realizare pentru lume”.

„Beneficiul politic” al lui XI

Cu toate acestea, mulți analiști au avertizat că trebuie temperate așteptările privind o realizare majoră.

Xi se va „bucura de gloria faptului că China joacă rolul de organizator și de cel care stabilește agenda”, a scris Ryan Hass, de la Brookings, într-o astfel de analiză. Cu toate acestea, „simbolismul s-ar putea dovedi mai durabil decât substanța acestei întâlniri”.

Cei trei lideri vor aborda discuțiile cu priorități foarte diferite, a declarat Xiaoyu Pu, de la Universitatea din Nevada, pentru publicație britanică citată.

China a respins încercările anterioare de a se implica în discuții privind armele nucleare cu Rusia și SUA, care dețin stocuri mai mari. Trump, însă, a declarat că dorește să discute despre denuclearizare, precum și despre războiul dintre SUA/Israel în Iran. China, unul dintre principalii parteneri economici ai Teheranului, a încercat să medieze conflictul și afirmă că evitarea unei reluări a ostilităților este o „prioritate absolută”.

În schimb, așa cum se temea Kievul, invazia Rusiei în Ucraina s-ar putea să nu fie deloc abordată, în ciuda faptului că, potrivit unor informații, Putin și-ar dori acest lucru.

Oficialii americani afirmă că nu se așteaptă ca Trump să abordeze această chestiune, iar președintele german, Frank-Walter Steinmeier, a declarat că Xi a dat dovadă de „iritare” în cadrul unei întâlniri recente, când s-a adus în discuție ideea unor discuții trilaterale care să includă Ucraina.

Pentru Xi, „o mare parte din beneficiul politic” va consta pur și simplu în „capacitatea de a-i aduce pe Putin și Trump la masa negocierilor”, a declarat, pentru CNBC, Peter Alexander, directorul general al Z-Ben Advisors, cu sediul în Shanghai.

The Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că administrația Trump s-a opus cererilor Beijingului ca summitul să fie strict scenarizat, cu declarații pregătite și fără prea mult spațiu pentru discuții.

Sari Arho Havrén, de la grupul de reflecție Royal United Services Institute, a scris pe X: „China nu agreează surprizele și dorește să se asigure că nici Trump, nici Putin nu vor fura lumina reflectoarelor de la gazdă. Mai mult, Xi nu dorește să fie târât într-o discuție despre Ucraina sau orice alt subiect pentru care nu este pregătit.”

Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific, care include 21 de țări membre, va începe miercuri.

În materie de dezarmare nucleară, China insistă de mult timp ca SUA și Rusia să-și reducă propriile arsenale nucleare înainte ca Beijingul să accepte să procedeze într-o manieră similară, notează AFP.