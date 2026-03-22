Importurile de produse second-hand, reglementate mai strict. Șeful Gărzii de Mediu: „Am astupat un vid legislativ exploatat de rețele de falși operatori”

Comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu Poliția și Jandarmeria, descind în localitatea Sărulești din județul Călărași, pentru identificarea și sancționarea activităților ilegale din domeniul gestionării deșeurilor, joi 22 septembrie 2022. Inquam Photos / George Călin

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a anunţat duminică că noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand astupă un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri, iar acestea ajungeau în cea mai mare proporţie să fie ori arse ori aruncate pe câmpuri, în păduri şi ape.

Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au anunţat, duminică, faptul că lipsa unei legislaţii clare a favorizat dezvoltarea traficului de deşeuri mascate ca produse utilizate, pe fondul unei cereri ridicate în anumite zone ale ţării, notează News.ro.

„Noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand răspunde direct acestei vulnerabilităţi, prin definirea clară a responsabilităţilor operatorilor, introducerea obligaţiilor de înregistrare şi trasabilitate a cantităţilor introduse în ţară, verificarea conformităţii şi returnarea celor neconforme”, au transmis reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Ei au precizat că acest cadru normativ limitează riscul ca România să suporte costurile de mediu generate de deşeuri provenite din alte state şi elimină ambiguităţile juridice în cazurile ajunse în instanţă, intervenindu-se asupra sursei fenomenului, nu doar asupra efectelor.

„Această abordare devine cu atât mai importantă în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al reducerii punctelor de control la frontieră, unde eficienţa intervenţiei depinde în mod esenţial de existenţa unor reguli clare şi aplicabile unitar”, a mai precizat sursa citată.

În perioada 2023–2025, Garda de Mediu a aplicat sancţiuni contravenţionale de aproximativ 19 milioane lei, a fost suspendată activitatea a 46 de companii, au fost confiscate 2145 de tone de deşeuri valorificabile, au fost întocmite 33 sesizări penale.

Comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat că astfel a fost astupat un vid legislativ.

„Am reuşit să astupăm un vid legislativ de care profitau reţele întregi de falşi operatori care importau deşeuri care în final, în cea mai mare proporţie ajungeau fie arse spre valorificare, fie aruncate pe câmpuri, în păduri şi ape. Setul de modificări legislative este rezultatul unui efort care a început acum trei ani, bazat pe date clare din teren. Suntem recunoscători că acum propunerile noastre se transformă în legislaţie bună. O felicit pe ministra Mediului, Diana Buzoianu care în câteva luni a deblocat discuţiile şi a pus în transparenţă OUG-ul şi apreciez toate eforturile colegilor noştri din structurile ANPC şi MAI care au lucrat concret la acest proiect”, a declarat Andrei Corlan.

Reguli noi privind importul de produse secondhand

Ministerele Mediului și Economiei au co-inițiat un proiect de ordonanță de urgență care stabilește „un cadru legislativ riguros” în ceea ce privește importul de produse second-hand.

Proiectul, a spus ministrul Mediului, vineri, într-o postare pe Facebook, stabilește că „nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament” nu vor mai intra pe piața românească fără să fie curățate, dezinfectate și certificate în prealabil de un operator autorizat.

Totodată, potrivit Dianei Buzoianu, „orice produs periculos” depistat la frontieră sau pe piață va fi întors „imediat în țara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat”.

„Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege și constituie infracțiune”, este o altă măsură pe care o prevede proiectul, potrivit ministrului.