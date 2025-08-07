Împușcături la un McDonald’s din centrul Ucrainei. Un bărbat a deschis focul, apoi s-a baricadat în toaletă

Un bărbat a fost reținut joi, după ce a intrat cu o armă într-un restaurant McDonald’s din orașul Cerkasî, centrul Ucrainei, a deschis focul și s-a rănit singur, a raportat poliția ucraineană, citată de Kyiv Independent.

„Nimeni altcineva nu a fost rănit. Persoana rănită a fost spitalizată”, a anunțat poliția din Cerkasî, într-un comunicat pe rețelele de socializare.



Împușcăturile au avut loc în jurul orei 11:00, ora locală. La intrarea în restaurantul fast-food, bărbatul a tras mai multe focuri de armă și s-a rănit, după care s-a încuiat în toaletă, potrivit autorităților.

Forțele de ordine, trupele speciale și echipele medicale au fost trimise rapid la fața locului. Clienții și personalul au fost evacuați, iar zona din jurul restaurantului a fost securizată.

În decurs de o oră, bărbatul a fost reținut de trupele speciale KORD, iar medicii îi oferă acum asistența necesară, a adăugat poliția. Autoritățile nu au oferit alte informații despre identitatea bărbatului sau despre posibilul motiv al acestuia.