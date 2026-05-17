În 16 capitale europene, chiria costă mai mult decât salariul minim. Pe ce loc este Bucureștiul

Un madrilen angajat pe minimul pe economie, care închiriază un apartament cu două camere în capitala Spaniei, va plăti întregul salariu brut pe care îl câștigă și încă 300 de euro, arată o analiză a Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC). Există și alte capitale europene unde prețul chiriilor depășește cu mult mai mult veniturile angajaților.

23,6% din cheltuielile gospodăriilor din Uniunea Europeană merg către locuință și utilități (apă, electricitate, gaz etc.), conform Euronews, care citează date Eurostat.

O analiză a Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC), care se bazează pe datele centralizate de Uniunea Europeană, arată că în 16 capitale europene costul mediu al închirierii unui apartament cu două camere depășește salariul minim brut, chiar cu sute de euro. Doar în 5 capitale venitul minim depășește chiria medie.

Datele prezentate în analiza citată de Euronews se bazează pe veniturile minime brute, astfel că, notează jurnaliștii, „povara” asupra angajaților este probabil și mai mare, dacă se iau în considerare salariile nete.

În Praga, chiria costă salariul și încă 780 de euro

Chiria medie a unui apartament cu două camere în Praga este de 1.710 euro, iar salariul minim brut este de 924 de euro. Deci, un angajat își va plăti întregul salariu, plus 786 de euro pe chirie – o sumă echivalentă cu 185% din salariul minim, notează Euronews.

În Lisabona, capitala Portugaliei, chiria medie este de 1.710 euro, iar salariul minim este de 1.073 de euro. Aproape 700 de euro diferență pentru plata chiriei.

Un salariat plătit cu minimul pe economie ar avea nevoie de încă o jumătate de salariu în plus pentru a-și putea plăti chiria și în Budapesta (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Atena (153%) și Riga (151%).

Nici în Paris sau București nu îți ajunge salariul să-ți plătești chiria

Și angajații din Valletta, Paris, Tallin sau Madrid trebuie să plătească salariul minim și încă câteva sute de euro pentru a-și achita chiria unui apartament cu două camere. În Paris, chiria medie ajunge și la 2.523 de euro, iar un angajat va trebui să plătească încă 700 de euro, pe lângă întregul salariu.

Și în București oamenii trebuie să plătească peste salariul minim brut. Capitala României ocupă locul al 12-lea în analiză, cu o pondere de 122%: salariu minim brut este 4.050 de lei.

Topul este urmat de Varșovia (117%), Dublin (113%), Ljubljana (105%) și Vilnius (105%).

Capitalele UE în care îți poți plăti chiria doar din salariu

Conform analizei ETUC, Bruxellesul este cea mai accesibilă capitală europeană pentru angajații plătiți cu minimul brut pe economie. Chiria medie este de 1.476 de euro, în timp ce salariul minim este de 2.112 euro.

A doua capitală unde cheltuielile pentru locuință se încadrează în veniturile salariale este Berlin, cu o pondere de 76%. Alte opțiuni sunt Nicosia (85%), Luxemburg (87%) și Haga (96%).

Confederația Europeană a Sindicatelor observă totuși o diferență: în multe țări europene, salariul minim brut este suficient pentru a-ți plăti chiria, dacă nu stai în Capitală.

De pildă, în Polonia, salariul minim brut este de 1.139 de euro, în timp ce chiria medie este de 376 de euro, la nivel național. Și în Grecia, dacă alegi să nu locuiești în Atena, îți poți plăti chiria dintr-un salariu minim pe economie.

La nivel național, în Spania salariul minim este de 1.381 de euro, în timp ce chiria medie este de 660 de euro.