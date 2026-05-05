În aceeași zi cu căderea guvernului, unul dintre liberalii cei mai apropiați de Bolojan a inițiat și a obținut 25% concedieri la stat

Primarul Ciprian Ciucu reorganizează Poliția Locală: dispar 130 de posturi.

Proiectul de reorganizare a Poliției Locale, propus de primarul general, Ciprian Ciucu, a fost aprobat, marți, de Consiliul General. Se desființează 25% din posturi, mai exact 130 de posturi din cele 514, cât erau înainte. 21 erau de posturi de conducere.

În paralel, se înființează două posturi de director adjunct, față de unul, cât era înainte.

„Diminuarea numărului de posturi va genera reducerea cheltuielilor de personal suportate de bugetul local al Municipiului București, contribuind la optimizarea utilizării fondurilor publice și la creșterea sustenabilității financiare a instituției”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre.

Reorganizarea Poliției Locale a municipiului București a fost făcută pentru a respecta Ordonanța de Urgență nr.7/2026 pentru reducerea cheltuielilor bugetare.

Proiectul de reorganizare a Poliției Locale a fost aprobat cu 45 de voturi pentru. De la 514 posturi din care 47 de conducere, au rămas 384 de posturi și 26 de posturi de conducere.