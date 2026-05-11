În acest weekend are loc singurul târg Imobiliar din România, la Palatul Parlamentului, unde găsești cele mai bune oferte imobiliare din anul 2026

Vineri, 15 Mai, ora 12.00 are loc cea de-a 18-a ediție a singurului eveniment imobiliar din România, ce va reuni preț de 3 zile la Palatul Parlamentului CEREREA și OFERTA din piața imobiliară, oferind astfel miilor de vizitatori așteptați din toată țara: 100 de expozanți, mii de oferte și sute de mii de proprietăți la cele mai reduse prețuri ale momentului.

Accesul la eveniment se face prin intrarea principală, C1/colț cu Parcul Izvor.

Salonul Imobiliar București este organizat împreună cu Imobiliare.ro, sponsorizat de Novaterra și powered by Trimbitasu.ro.

Se dă ora exactă în imobiliare în perioada 15-17 MAI la Palatul Parlamentului, atunci când ONLINE-ul și OFFLINE-ul își dau întâlnire în cadrul celui mai reprezentativ și mai amplu eveniment imobiliar din țara noastră.

Toți cititorii HOTNEWS.RO vor primi:

ACCES GRATUIT! Pentru asta spui la intrare PAROLA HOTNEWS și poți să te bucuri timp de 3 zile de oferte de case și apartamente, în blocuri noi și vechi, case și terenuri, la mare, la munte, inclusiv în afara țării, property management, oferte bancare și creditare, mobilier, avocati, notari, reprezentanți ai ANPC, etc. Un VOUCHER în valoare de 500 de euro Poți participa la concurul 10-second-challenge pentru campania promoțională, unde organizatorul pune la bătaie un premiu de 10.000 euro pentru vizitatori. Detalii și regulament pe www.sib.ro/regulament Toți cei care vor să își achiziționeze o casă, un apartament sau chiar să închirieze o proprietate, vor avea șansa să participe la Palatul Parlamentului. Preț de trei zile, puteți alege dintre ofertele imobiliare într-un cadru plăcut alături de familie.

În CIFRE, Salonul Imobiliar București (www.sib.ro) reprezintă și:

Peste 8.000 de vizitatori din toată țara Reduceri de prețuri însumând milioane de euro 815.000 mp construiți în ansambluri noi și disponibile pentru vânzare, multe dintre ele la ofertă în cadrul târgului. Apartamente cu prețuri începând de la 45.500 euro.

Am aflat în premieră cine sunt câțiva dintre exponzații Salonului Imobiliar și cu ce noutăți vin ei la cel mai mare târg imobiliar din țară, trăgând concluzia că sunt acoperite toate sectoarele din capitală și nu numai:

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Sudrezidential

Prezența SudRezidential.ro la ediția de primavară a SIB 2026 marchează accesul publicului la proiecte imobiliare mature, unde raportul excelent între preț și calitatea construcției, alături de randamentele investiționale ridicate, confirmă statutul zonei de Sud ca pol principal de dezvoltare a Capitalei. Oferta include unități locative cu prețuri accesibile:

Prețuri începând de la 45.500 Euro + TVA (garsoniere)

Prețuri începând de la 60.000 Euro + TVA (Apartament 2 camere)

Prețuri începând de la 85.000 Euro (Apartament 3 camere)

Prețuri începând de la 146.900 Euro (Apartament 4 camere)

Prețuri începând de la 99.900 Euro (Vile)

Hils –Toți vizitatorii care trec pragul standului HILS Development la Salonul Imobiliar București beneficiază de 1.000 EUR reducere suplimentară, valabilă pentru achiziția oricărui tip de apartament până la data de 5 iunie 2026.

KronenPark Residence este primul proiect rezidențial dezvoltat de West Group în București, un ansamblu de 547 de apartamente pe o suprafață de 23.000 mp în Pipera Nord, cu 15.000 mp de parc privat, pre-echipare pentru sistem smart și certificare BREEAM în curs, construit după aceleași standarde aplicate în proiectele grupului pentru Mercedes-Benz și ING în Germania. Proiectul reunește peste 50 de tipologii, de la studiouri la Penthouse-uri de până la 274 mp, cu spații generoase, terase ample și lumină naturală din plin, gândite pentru confortul de zi cu zi.

Cristal Houses – Alege apartamentul ideal pentru familia ta în Dobroesti. La 5 minute de București, Cristal Houses construiește un ansamblu de 10 blocuri! Este locul perfect pentru tine, într-un cartier liniștit și bine conectat!

Camera Notarilor București – Notarii publici din Camera Notarilor București oferă consultații notariale gratuite tuturor celor interesați de tranzacții imobiliare sigure. Puteți salva timp, griji și bani, apelând oricând la sfatul unui notar de încredere.

InteRo Property Development vine cu un concept care nu seamănă cu nimic din ce ai văzut până acum… plus oferte speciale care există doar acolo, doar atunci.

Nu le vei găsi online.

Nu le vei primi pe email.

Le descoperi exclusiv la standul InteRo Expo.

AXXIS Nova Resort & SPA vine la SIB cu o ofertă specială, dedicată celor care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție, în complexul situat în prima linie la mare, în Mamaia Nord. Apelând la deviza cu care s-a lansat în 2021 – „Construim sub ochii tăi” – dezvoltatorul oferă, în fiecare vară, până la predarea locuinței, o săptămână de cazare într-un apartament cu vedere la mare, în clădirea deja finalizată, Madrid, și două șezlonguri pe plaja AXXIS Beach.

VivaCity – La SIB, 15-17 mai, Palatul Parlamentului, VIVACITY te așteaptă cu o surpriză exclusivă: fii printre primii care primesc invitație și acces la CONCEPT STORE VIVACITY – locul unde poți păși chiar în apartamentul tău viitor din VIVACITY Residence Pipera. Cât timp cei mici se bucură de locul de joacă interior, tu descoperi apartamente dotate exact cum ai visat și le poți face ale tale la prețuri preferențiale de lansare.

Vivenda Residencias – Blocul E! Ultima etapă a proiectului nostru rezidențial. Te vei muta într-un ansamblu complet funcțional cu o infrastructură finalizată și o comunitate deja formată!

Ivory Residence este un proiect rezidențial complet finalizat din nordul Bucureștiului, conceput pentru un stil de viață modern, echilibrat și confortabil. Dezvoltat pe o suprafață generoasă de 6 hectare, ansamblul oferă spații verzi ample, facilități dedicate comunității și apartamente gata de mutat, într-un ambient aerisit și relaxant. În cadrul târgului, vizitatorii vor beneficia de oferte speciale și avantaje exclusive disponibile pe durata evenimentului.

Horizon City este unul dintre cele mai noi proiecte rezidențiale din nordul Bucureștiului, dezvoltat în zona Pipera ca un concept urban modern, dedicat confortului, conectivității și calității vieții. Proiectul integrează locuințe contemporane, spații verzi și facilități dedicate comunității, într-o locație strategică aflată în plină dezvoltare. Pe durata târgului, vizitatorii vor avea acces la oferte speciale și oportunități exclusive de achiziție.

Stellaris crește. Ești gata pentru urmatorul pas? Lansăm faza IV! Alege-ți apartamentul care ține pasul cu nevoile familiei tale.

Panorama City – Vizitează standul Panorama City din cadrul Salonului Imobiliar București și primești automat un voucher cu reducere de până la 10% valabil 30 de zile!

ENGIE – partenerul tău pentru confortul casei – de la prima zi

Dacă îți cauți o locuință sau te pregătești să o amenajezi, confortul începe cu alegeri inteligente. La salonul imobiliar, ENGIE te așteaptă cu soluții simple pentru energie și climatizare, gândite pentru nevoile reale ale casei tale. Poți alege ElectriGaz, pachetul care reunește energia electrică și gazele naturale într-un singur contract, iar la prima factură primești 100 kWh energie electrică și 100 kWh gaze naturale, cadou.Pentru zilele călduroase, descoperă eFresh, pachetul complet de aer condiționat, disponibil acum cu până la 500 lei reducere, cu livrare, instalare și igienizare incluse. Vino la standul ENGIE și află cum poți avea mai mult confort, cu totul mai simplu.

EnVouge Residence – Cauți un apartament nou în București – dar asta nu oricum, ci la un foarte bun raport calitate-preț? EnVouge Residence te așteaptă cu discounturi atractive la Salonul Imobiliar București! În ansamblul nostru din Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 586-590, ai la dispoziție atât unități locative gata finalizate, cât și aflate în dezvoltare, garsoniere, studiouri, apartamente cu 2 sau 3 camere, dar și apartamente cu GRĂDINĂ proprie sau penthouse-uri elegante.

Pentru apartamentele finalizate din corpurile B și C vizitatorii SIB beneficiază de o EXTRA REDUCERE de 25 euro/mp (exceptând suprafețele de terasă și grădină). Aceasta este valabilă în limita stocului disponibil și se cumulează cu discounturile de lichidare de stoc deja aplicate, de până la 58.000 de euro. Pentru achizițiile din fonduri proprii (fără credit) în corpul A (aflat în dezvoltare) se aplică un discount de 50 euro/mp, în următoarele condiții de plată:

* 50% avans la antecontract

* 30% la alegerea finisajelor

* 20% la încheierea contractului de vânzare.

*Ambele oferte sunt valabile în perioada 15-31 mai.

Pentru a-ți oferi informații „la cald” despre apartamentele noastre premium, nu ezita să vizitezi, între 15 și 17 mai, standul EnVouge Residence de la SIB, Palatul Parlamentului!

Vizitează standul Imobiliare.ro Finance de la Salonul Imobiliar București și beneficiază de sprijin în identificarea celor mai avantajoase oferte de creditare disponibile pe piață. Brokerii noștri îți vor recomanda soluții personalizate, în funcție de bugetul tău și de locuința pe care îți dorești să o cumperi. Iar dacă aplici direct la eveniment pentru un credit ipotecar, primești cadou asigurarea locuinței pentru primul an.

De asemenea, la eveniment vor participa și Solid House , Novaterra, Northberi Apartments, Sunrise Buildings, Green Dale, Anuntul.ro, Sienna Residence, Campina Residence, Raiffeisen, Patria Bank, Avocat Diana Ghinculov, ANPC, Market Aroma, Best Expert, Metawealth, North Bucharest Investment, The Home, Banca Comerciala Romana, L’air pour, Lebada Lake Residence, Vista Bank, Plaza Residence, Banca Transilvania, Trambitasu Estate, Trambitasu.ro, Estima Finance, E-Proprietar.

Salonul Imobiliar București, 15-17 MAI, Palatul Parlamentului.

Program de vizitare:

Vineri, 12.00-18.00, ultima oră de intrare 17.00

Sâmbătă, 10.00-18.00, ultima oră de intrare 17.00

Duminica, 10.00-18.00, ultima oră de intrare 17.00

ACCES GRATUIT dacă vei spune la intrare parola: HOTNEWS

Intrarea este C1, cea principală, situata la intersecția dintre Bdul Libertății și Bdul Națiunile Unite:

Pe Waze/Google Maps se caută: Salonul Imobiliar București

Parcarea gratuită în incinta Palatului pe la C1, în limita locurilor disponibile.

Taxi-urile sau șoferii Uber/Bolt au acces chiar până la scările Palatului Parlamentului si rețineți și mențiunea cu traficul îngreunat din week-end, menționat deja la începutul acestui text.

Articol susținut de Salonul Imobiliar București