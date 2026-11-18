Rockstar Games, compania din spatele popularei serii de jocuri Grand Theft Auto, și-a prezentat pledoaria finală, miercuri, într-un proces intentat de foști angajați care susțin că au fost concediați abuziv din cauza activităților sindicale.

În octombrie 2025, aproximativ 34 de persoane au fost concediate de la Rockstar Games, în Marea Britanie și Canada, pentru ceea ce compania a descris drept „divulgarea unor informații confidențiale ale companiei”.

Creatorul jocului GTA VI, care urmează să fie lansat joi, a susținut în instanță că angajații concediați au fost „prinși în flagrant” încălcând „politicile și obligațiile contractuale”, potrivit BBC.

Mai concret, gigantul din industria de gaming a spus că a luat măsuri după ce angajații au discutat informații confidențiale pe un server Discord cu sute de membri.

Sindicatul Independent al Lucrătorilor din Marea Britanie (IWGB), care îi reprezintă pe 23 dintre lucrători, a susținut, însă, că foștii angajați au fost concediați pentru că au discutat despre condițiile de muncă pe un forum online privat.

Rockstar Games, despre foștii angajați: „Prinși în flagrant”, într-un moment de „presiune enormă”

Thomas Cordrey, avocatul Rockstar, a declarat că angajații au făcut comentarii denigratoare la adresa companiei pe un server Discord semipublic și au divulgat informații confidențiale, inclusiv despre funcționalități nedezvăluite ale jocului GTA VI și momentul lansării acestuia.

În pledoaria sa finală, el a spus că moderatorii serverului Discord nu au vrut să-l „supravegheze excesiv” și au ales „să lase robinetele denigrării și ale informațiilor confidențiale deschise”.

El a adăugat că reclamanții „au fost prinși în flagrant” într-un moment în care Rockstar se afla sub o „presiune enormă” și era „pe punctul de a anunța noi amânări”.

Conform avocatului, alternativa ar fi fost 34 de proceduri disciplinare prelungite, înaintea unor „concedieri inevitabile pentru abatere gravă”.

Cordrey, care i-a acuzat pe reclamanți că nu par să regrete comportamentul avut, i-a cerut judecătoarei Lucy Wiseman să ia în considerare impactul pe care l-ar fi avut parcurgerea acestor proceduri mai lungi.

Avocatul a susținut că, în unele postări de pe server, managerii au fost „denigrați”, iar „resursa protejată cel mai strict”, jocul GTA VI, a fost discutată „fără nicio reținere”.

Rockstar Games, „obsedată de confidențialitate”

Cordrey a adăugat că Rockstar era „obsedată de confidențialitate” și că activitățile sindicale nu au avut nicio legătură cu concedierile.

Un purtător de cuvânt al Rockstar Games a afirmat, la rândul său, că poziția companiei „a fost clară și consecventă pe tot parcursul procesului”.

„Persoane din Marea Britanie și Canada au fost concediate pentru abatere gravă în urma divulgării unor informații confidențiale ale companiei, nu din cauza presupusei apartenențe sau activități sindicale. Tribunalul ne-a ascultat probele și a văzut faptele, iar audierea nu s-a încheiat încă. Rămânem încrezători într-un rezultat favorabil”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Nu a fost comunicat un termen pentru pronunțarea hotărârii.