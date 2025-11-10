În Belgia a fost lansat partidul „TRUMP”. Numele, inspirat de „simbolul suprem al populismului”

Un partid francofon de extremă dreapta din Belgia, care poartă ca acronim numele actualului președinte american, a fost lansat recent de fostul lider al formațiunii Frontul Național belgian, a relatat publicația locală BRUZZ, luni, potrivit Politico.

Fondatorul partidului TRUMP l-a descris pe președintele SUA drept „simbolul suprem al populismului”.

„Donald Trump este simbolul suprem al populismului. El întruchipează imediat tot ceea ce reprezentăm noi”, a declarat Salvatore Nicotra.

TRUMP, un acronim pentru „Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes” (Cu toții reuniți pentru Uniunea Mișcărilor Populiste), este succesorul partidelor valone de extremă dreapta Chez Nous și Frontul Național belgian.

Spre deosebire de Vlaams Belang din Flandra, cel mai mare partid de extremă dreaptă din Belgia, TRUMP nu promovează separatismul, susține Nicotra, și își propune să candideze atât la nivel federal, cât și la alegerile europarlamentare din 2029.

„Suntem un partid populist de dreapta cu o înclinație socială”, a spus el.

Nicotra, care a fost consilier municipal în districtul Saint-Gilles din Bruxelles între 1994 și 2000, nu a exclus posibilitatea ca TRUMP să candideze și în capitala Belgiei sau la alte alegerile municipale.

Toți fondatorii sunt foști membri ai Frontului Național belgian. Printre ei se numără și Emanuele Licari, fost membru al Vlaams Belang, care în 2024 a fost scos de pe lista de candidați ai Vlaams Belang de la alegerile din Bruxelles după ce partidul a spus că acesta a glorificat în mod deschis fascismul.