În beznă și sub amenințarea unei blocade SUA, Cuba se îndreaptă spre o situație-limită: Președintele tocmai a anunțat planul de raționalizare

Pană de curent în Santiago de Cuba, pe 5 februarie 2026. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a anunțat joi că guvernul său va lansa săptămâna viitoare un plan pentru a face față penuriei de combustibil, în contextul în care SUA intenționează să blocheze aprovizionarea cu petrol a acestei țări insulare din Caraibe, scrie Reuters.

Tensiunile au escaladat săptămâna trecută, după ce SUA au anunțat că vor aplica tarife vamale asupra mărfurilor provenite din țările care exportă petrol către Cuba, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la alimente și transport și a provocat o penurie severă de combustibil și ore întregi de întreruperi ale curentului electric, chiar și în capitala Havana.

Președintele american Donald Trump a declarat luna trecută că Cuba nu va mai primi petrol de la cel mai mare furnizor al său, Venezuela.

Blocada SUA „afectează transportul public, spitalele, școlile, economia și turismul”, a declarat Diaz-Canel, într-o conferință de presă televizată de două ore.

„Cum vom cultiva pământul? Cum ne vom deplasa? Cum vom ține copiii la școală fără combustibil?”, a adăugat el.

„Vom lua măsuri care, deși nu sunt permanente, vor necesita eforturi. Unele (…) sunt restrictive, impunându-ne să ajustăm consumul și să promovăm economiile. Sunt lucruri pe care trebuie să le oprim sau să le amânăm pentru a putea continua să funcționăm în domeniile esențiale”, a punctat președintele cubanez.

Mai multe provincii, afectate de pene de curent totale

O defecțiune la o substație electrică a provocat miercuri seară o pană de curent totală în cinci provincii din estul Cubei, în timp ce guvernul insulei se luptă să mențină „lumina” aprinsă în condițiile în care rezervele de combustibil sunt în scădere și infrastructura este defectuoasă.

Joi, Diaz-Canel a reiterat afirmațiile anterioare ale ministerului de externe al Cubei, potrivit cărora Havana acceptă să discute cu Statele Unite, dar cu anumite condiții.

„Cuba este dispusă să participe la dialog, dar cu singura cerință ca guvernul SUA să nu încerce să se amestece în afacerile interne ale Cubei și să nu submineze suveranitatea noastră”, a declarat președintele cubanez.

Cel mai înalt diplomat cubanez din Statele Unite, Carlos Fernandez de Cossio, a declarat săptămâna aceasta pentru Reuters că Cuba a început să comunice cu guvernul american, dar că încă nu a stabilit un dialog bilateral formal.

Diaz-Canel nu a oferit detalii despre aceste discuții sau despre măsurile care vor fi luate săptămâna viitoare, dar a prezentat un plan mai amplu pentru ca țara lui să facă față presiunii exercitate de SUA.

El a spus că insula va intensifica producția de energie solară și va utiliza resurse regenerabile pentru a asigura energia electrică pentru serviciile vitale, inclusiv spitale, centre de îngrijire a persoanelor vârstnice și regiuni izolate.

Cuba produce aproximativ 1.000 de megawați, sau 38% din producția sa diurnă, din panouri solare, a precizat Diaz-Canel. Acestea au fost instalate cu sprijinul Chinei în ultimii doi ani.

Conform lui Diaz-Canel, Cuba lucrează la creșterea capacității de extracție și stocare a țițeiului pentru a-și crește autosuficiența.

Dar Cuba are și „dreptul” de a primi livrări de combustibil pe mare, a adăugat el.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că țara poate primi din nou importuri de combustibil”, a mai spus președintele cubanez.