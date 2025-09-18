În București începe încărcarea instalațiilor cu energie termică. Condițiile pentru începutul sezonului de încălzire

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că de marți, 23 septembrie, va începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

„Acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 – 2026. Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur“, a transmis joi Termoenergetica.

Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor, potrivit companiei.

Termoenergetica își roagă clienții să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora: „Vă reamintim că este obligația asociaţiilor de proprietari de a se asigura că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”.

Data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, respectiv după îndeplinirea condițiilor legale.

Potrivit acestora, „începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00-6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici”.

Termoenergetica a avut o problemă majoră luna trecută, când jumătate din București a rămas fără apă caldă timp de câteva zile din cauza unei avarii.

Foto: DreamsTime.com